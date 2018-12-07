Владельцы оружия, «грантоеды» и ветераны: Кто и зачем создал партию «евробляхеров»

Ігор Петренко / Depo.ua

"Евробляхеры" вместе с разношерстными активистами и экспертами создали платформу "Сила избирателей". Похоже, у нас появились очередные борцы "за все хорошее против всего плохого".

Организаторы называют "Силу избирателей" "первым в Украине комитетом политического действия, который объединит миллион избирателей". До заявленного миллиона структуре пока далеко, но перечень тех, кто подписал декларацию, дает возможность понять, кто будет в новой партии.

Среди них как известные в экспертных и околополитических кругах персоны (Владимир Дубровский, Николай Малуха, Валентин Красноперов, Анатолий Пинчук), так и непубличные до сих пор персонажи: представитель Украинской ассоциации владельцев оружия Вениамин Тимошенко, полковник запаса Святослав Стеценко, основатель "Школы мэров" Руслан Рохов, политолог Евгений Франкив, экономист Олег Гетман, аналитик Александр Баськов, ИT-предприниматель, волонтер Иван Родниченко, общественный деятель, ветеран АТО Виталий Овчаренко, эксперт по коммуникациям, телеведущий Анатолий Шалаев, предприниматель Эдуард Курганский и ряд других "сознательных граждан".

Depo.ua проанализировал, кто эти люди и с кем могут быть связаны. Владимир Дубровский - известный экономист, который работает в CASE Украина - неправительственной организации, за донорские деньги занимается экономическими исследованиями, анализом и прогнозированием макроэкономической политики. "Суперлиберал", как назвали его за круглым столом. Участник Несторовской группы - неформального клуба интеллектуалов, созданного с целью разработки стратегического видения для Украины, эксперт по налоговой реформе гражданской инициативы "Реанимационный пакет реформ". Считает лучшим вариантом будущего Украины либеральную альтернативу ЕС вроде Канады как "социальной" альтернативы США. Опубликовал в СМИ несколько материалов, в которых выступает защитником интересов "евробляхеров", которых называет "серым" (в противовес "белому") средним классом. В "Силе избирателей" будет ключевым спикером и консультантом по экономическим вопросам. Единственный из участников мероприятия, кто четко заявил, что в политику не идет.

Еще один представитель CASE - Николай Малуха, автор ряда текстов в СМИ в защиту "евробляхеров". Его организаторы платформы называют экспертом по коммуникациям. Был руководителем по коммуникациям проекта CASE Украина "Цена государства", который рассказывал гражданам о государственных расходах.

Анатолий Пинчук - общественный деятель, эксперт по вопросам государственного строительства, фискальной политики экономической безопасности и энергетики. Представляет "Реанимационный пакет реформ", член совещательной группы по вопросам реформирования по административным вопросам в системе центральных органов власти в Кабинете Министров. Руководитель общественной организации "Украинская стратегия", член координационного совета Коалиции малого и среднего бизнеса. Еще один представитель "Реанимационного пакета реформ" - экономист Олег Гетман.

Модератором круглого стола был Руслан Рохов. Общественный деятель, ранее претендовал на пост мэра Хмельницкого. В 2017 году работал помощником Николаевского городского головы Александра Сенкевича. Основатель "Школы мэров" и еще целого ряда общественных организаций. В этом году Рохов принимал участие в реалити-шоу "Кандидат" на телеканале "112. Украина". Интересно, что победителю этого шоу обещали место в проходной части списка партии "За життя" на следующих выборах в Раду.

Общественный деятель Валентин Красноперов в 2012-2013 гг. координировал региональную платформу движения "Честно" на Донетчине. Принимал участие в образовательных и политических проектах и контроле выборов в различные органы власти. После начала войны переехал в Киев. На круглом столе говорил о построении настоящей республики, диверсификации экономики и так далее. Довольно частый гость канала "112. Украина".

Сам лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич свою роль в новой организации напоказ не выставляет. На круглом столе выступал мало. Главной задачей назвал желание "отстаивать свои права, честь и достоинство". Говорил общеизвестные вещи: о том, что народ отделяют от политики, и что необходимо финансировать ту политическую силу, которая будет отстаивать ваши интересы и тому подобное.

Итак, в новой организации собралась разная компания - от ветеранов войны на востоке до успешных получателей иностранных грантов. Что же объединило этих людей? Во-первых, большинство из них являются выходцами из среды среднего бизнеса, соответственно, рассчитывают на голоса "своих", которым будут "продавать" идеи уменьшения давления государства на этот сегмент экономики.

Во-вторых, большинство из участников платформы явно имеют желание воспользоваться новой площадкой как шансом для попадания в политику. Для этого пригодится идеологическая обертка, которая понравится достаточному количеству украинцев. Но ни о какой конкретике относительно методов достижения цели во время мероприятия речь не шла. Говорили общие слова, сыпали цитатами о демократии и как ею пользоваться - и все. "Не президент управляет государством и не вертикаль власти, а руководить должны люди", "Надеемся, что мы сможем положить начало чему-то такому, что изменит правила игры в украинской политике", - так высказывались о своей цели участники заседания.

Желающих бороться "за все хорошее" и "демократично давить на власть" на выборах 2019 года будет много. "Силе избирателей", или как там будет называться партия, протолкнуться будет очень сложно. Даже если она будет проталкиваться к власти с помощью автомобилей, ввезенных из-за границы "серым" средним классом по "серым" схемам.