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Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
21:59 06.12.2018 |
По итогам торгов на межбанке 6 декабря он потерял еще 9 копеек (34 с начала недели), день закончился в рамках 27,88-27,90 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Доллар продавали все банки, особенно активно госструктуры. А главным скупщиком валюты по-прежнему остается Нацбанк, который, по разным оценкам, приобрел в Matching от $50 млн. до $60 млн. Сначала по 27,88 грн./$, а затем по 27,87 грн./$.
«Сегодняшние разнонаправленные курсовые тренды в достаточно узком диапазоне стали отражением ситуативных интересов отдельных крупных игроков, нарушавших шаткий баланс предложения и спроса. И выходом регулятора в середине дня в торги с выкупом излишков предложения по курсу 27,88 грн./$, который и стал ориентиром локального курсового «дна» для рынка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты говорят, что экспортеры идут за рынком - продают доллар, опасаясь более существенного провала валютного курса. Вчера была и вторая причина - нехватка гривны у бизнеса. Однако сегодня о ней стали забывать.
«С гривной становится полегче. Если совсем недавно цены на overnight достигали 20%, то сегодня они просели до 16,5-17%», - уточнил Юрий Гриненко.
Это может быть сдерживающим фактором для дальнейшего курсового движения.
«Завтра межбанк, скорее всего, будет открываться снижением к 27,82-27,88 грн./$, и вполне может придвинуться к 27,80 грн./$. Значительного спроса на валюту сейчас не жду. Но и движения к 27,50 грн./$ к середине месяца не прогнозирую. Думаю, не более чем до 27,70 грн./$. Именно с оглядкой на то, что у бизнеса прибавилось гривны. Какая-то ее часть вполне может пойти на валютные приобретения», - считает Юрий Гриненко. Олег Куринной подстраховался и заложил на завтра 27,90-28,0 грн./$.
При этом финансисты продолжают прогнозировать пропорциональное снижение наличного курса. Все говорят о минимальном спросе на доллар.
«6 декабря наличный рынок открылся котировками 27,94-27,99 грн./$, к середине дня диапазон ушел в рамки 27,94-27,98 грн./$», - уточнил Куринной. По расчетам финансистов, завтра наличные ценники могут уйти к 27,92-27,95 грн./$.
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