Почему Богомолец никому не конкурент на выборах

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Народный депутат, общественный активист, профессор дерматовенерологии, а по совместительству певица и владелица замка Ольга Богомолец решила во второй раз попытать счастья на президентских выборах.

Казалось бы, после выборов 2014-го, когда Ольга Вадимовна заняла почетное восьмое место с результатом в 1,9% (это больше, чем у Тягнибока, Яроша и Шкиряка вместе взятых, но меньше, чем достаточно смешные результаты Добкина и Рабиновича), народный депутат от президентской фракции БПП и глава комитета здравоохранения могла бы сконцентрироваться на какой-то более практически полезной политической деятельности. Благо ее нынешние должность и статус дают достаточно возможностей для этого. Но, видимо, обычное людское тщеславие не чужды госпоже Богомолец, и именно в этом единственная причина ее решения баллотироваться.

Как бы кому ни хотелось увидеть в выдвижении Богомолец некий хитроумный план Банковой по отбору голосов у Юлии Тимошенко при помощи своего технического кандидата (а такие версии обязательно появятся), на самом деле Ольга Вадимовна "идет в президенты" явно по собственной инициативе, преследуя лишь одну цель - получить дополнительную возможность побыть в центре внимания. А о том, что Богомолец очень любит собирать восхищенные взгляды, подтверждает хотя бы ее певческая карьера. Да и видеоролик о намерении идти в президенты получился неоправданно пафосный и с ноткой самолюбования.

К тому же, несмотря на пребывание в провластной фракции БПП, Ольга Вадимовна уже давно побила горшки с Банковой, хотя бы своей бессмысленной войной с министром здравоохранения Ульяной Супрун, и нет никаких оснований считать ее дисциплинированным солдатом Банковой, который подошел бы для миссии технического кандидата.

Что же до перспектив Богомолец на будущих выборах, то тут для Ольги Вадимовны слабовыполнимой видится перспектива повторить свой более чем скромный результат четырехлетней давности. Ведь в 2014-м, сразу после Революции достоинства, для избирателей Богомолец была в первую очередь "главным врачом" Майдана, сегодня же она погрязла в политических разборках и интригах сомнительного свойства. При всех проблемах украинской медицины настаивать на отставке министра здравоохранения, ставя ему в вину первым пунктом "вымирание населения" (которое есть результат низкой рождаемости, а не возрастающей смертности), или выезд врачей за границу (что является результатом войны и общей экономической ситуации) - это не что иное, как использование популистской риторики в личных политических целях, что достаточно далеко от образа бескорыстного врача Майдана.

Так что за прошедшие годы Богомолец скорее потеряла симпатии украинцев, чем их приобрела. И на будущих выборах ее максимум - это где-то один процент. Так что даже на повторение почетного восьмого места рассчитывать не приходится.

Сможет ли Богомолец откусить хоть часть электорального пирога Тимошенко? Разве что микроскопическую, которая ни на что в итоге не повлияет. При этом потенциально Ольга Вадимовна могла бы замахнуться и на то, чтобы хоть как-то побороться с Юлией Владимировной, но Богомолец позиционирует себя слишком всерьез и очень далека от даже малейшей самоиронии, чтобы использовать на себе политические технологии, которые позволят это сделать.

А многогранность и эмоциональность Богомолец создают широкое поле для разного агитационного креатива, иногда даже шокирующего. Например, можно предложить слоган "Украине нужен президент-дерматолог" или даже "президент-дерматовенеролог", для того чтобы излечить "язвы некомпетентности", "выдавить прыщи казнокрадства" или "излечить гонорею коррупции". Да и фамилия у Ольги Вадимовны "говорящая": "Вылечу страну не только молитвами. Доктор Богомолец". С такой фамилией можно и раскол в православии начинать врачевать. Да и для внешнеполитических тем звучная фамилия может подойти: "Клизмой и молитвами. Изгоню злой дух из Путина. Ольга Богомолец".

Кроме того, из кандидата в президенты Богомолец можно было бы слепить что-то вроде "Тимошенко здорового человека" - тот же популизм Юлии Владимировны, но без шлейфа скандалов за спиной в виде газовых контрактов, подхихикиваний Путину и "ширки" с "регионалами".

Но все это, конечно же, шутки. Ольга Вадимовна - серьезная и респектабельная женщина, потомственный уважаемый врач и исполнительница романсов. Ее же политическая деятельность пока сводится к пафосным заявлениям, высокомерной критике работы Минздрава и президентским амбициям. Но всего этого будет явно недостаточно, чтобы стать на выборах конкурентом хоть кому-то.