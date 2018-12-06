Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

Михеил Саакашвили возвращается. С 7 декабря на телеканале ZIK он будет вести программу "Джокеры. Путь в президенты", посвященную выборам в Украине.

Эта новость так возбудила российские средства массовой дезинформации, что триумфальное возвращение на украинские экраны грузинского президента потеснило в новостях Путина, захват украинских кораблей и козни мировой закулисы. Как будут осуществляться съемки: по скайпу, телефону или с помощью других технических средств - пока не сообщается. Рекламный слоган гласит: "Он - президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты". И вот тут хотелось бы поговорить подробнее. Кого считать джокером в украинской политике? Ведь основных кандидатов украинцы знают как облупленных. А вот что до самого Саакашвили, то тут есть вопросы.

Украинцы знают, что Михеил Николозович провел в Грузии относительно успешные реформы, искоренил коррупцию и как умел противостоял российской агрессии в 2008 г. Также они знают, что в борьбе с "бывшими", Саакашвили использовал неправовую тактику добровольно-принудительного изъятия частных капиталов. Человека арестовывали, предлагали поделиться сомнительно нажитым богатством, а после получения выкупа, отпускали. Этот эпизод в биографии грузинского реформатора особенно нравится украинскому обывателю. Да что там обывателю! Даже профессиональные борцы за права стараются не задаваться вопросом: почему для конфискации незаконно нажитых средств не использовался реформированный грузинский суд? То, что грузинские правоохранители занимались банальным вымогательством - пусть и в интересах государства - не брезговали внесудебными расправами преподноситься в качестве вполне законной демократической процедуры. Хотя больше это напоминает экспроприацию и большевистское "Грабь награбленное". Возможно, это происходит потому, что современные украинские комиссары рассчитывают использовать аналогичный опыт. Но тогда причем тут демократия? Почему бы сразу не провозглашать: "Фабрики рабочим, землю крестьянам, власть советам"?

Проиграв выборы в Грузии, Саакашвили оказался фигурантом нескольких уголовных дел. Имеется даже решение ЕСПЧ, в котором тогдашнее грузинское руководство обвиняется в сокрытии улик и намеренном препятствовании расследованию смерти грузинского бизнесмена. Сторонники Саакашвили считают, что все это происки реваншистов. Более того, выбор грузинского народа, трижды отказавшего бывшему президенту в политическом возвращении, украинцы воспринимают в качестве доказательства глупости грузин. Хотя на примере российско-украинской информационной войны давно убедились, что советчики извне руководствуются, как правило, своими интересами, а не интересами страны, граждан которой они критикуют за неправильный выбор. Возводя Саакашвили в абсолют и искренне возмущаясь результатами грузинских выборов, многие в Украине не замечают, как превращаются в русских с их извечной поверхностностью и геостратегическим чванством.

При этом полностью игнорируется тот факт, что Саакашвили явно мечется между политическими аренами двух стран. Украины и Грузии. Это может свидетельствовать либо об альтруистическом желании спасти весь постсоветский мир, перестроив его и де-коррумпировав из любви к реформаторскому искусству; либо о неуемной жажде власти, при которой страна владения в общем-то не важна. Априори недоверяющие политикам украинцы, почему-то искренне верят в первое и игнорируют второе. Из этого можно сделать вывод, что в общественном сознании Саакашвили воспринимается скорее как активист. Что, конечно же, неправда.

Внимание бывшего президента к недавним президентским выборам в Грузии, скандал, в котором оказались замешаны украинцы, а также аналогичная практика подстрекательства к вооруженному восстанию, использованная в Украине во время Михомайдана, - все это говорит нам о том, что ради возвращения во власть Саакашвили готов пойти на многое. Вот только готов ли он, придя к власти, снова отказаться от нее? Готов ли снова по окончании каденции провести демократические выборы и пуститься в бега? А главное - найдется ли снова тот американский бомонд, который сможет надавить на Саакашвили и принудить его к демократии? Вопрос открытый. Зачем Саакашвили рвется к власти, всячески подчеркивая, что не избираем ни в Украине, ни в Грузии? - Вот о чем стоит задуматься, перед тем как сесть за просмотр его телепередачи.

Саакашвили - джокер. До сих пор в его образе реальное тщательно скрывалось от глаз с помощью умелого пиара. Украинский период политической карьеры Саакашвили характеризует его как умелого провокатора, готового поработать тараном для тех самых "барыжных украинских политиков", на борьбу с которыми он регулярно призывает народ. Основной вопрос заключается не в том, кого критикует Саакашвили, а в том ради кого он истерит в украинском телеэфире? Кого ведет к власти и почему? Цель - вот главная тайна Саакашвили. Абсолютно очевидно, что в данном телепроекте, организаторы рассчитывают использовать репутацию грузинского президента-реформатора для влияния на тех украинцев, которые ждут мессию, спасителя и волшебника, который прилетел из неоткуда, чтобы бесплатно показать нам кино. Бесплатное кино - вот что такое шоу политика, который делает вид, что его не интересует власть, не баллотируется лично, но регулярно призывает народы к протестам. Если вовремя не задаться вопросами: "А зачем, собственно, он это делает? Чего добивается?", украинцев будет ждать оплата на выходе. Та ситуация, которая может возникнуть, если наниматели Саакашвили достигнут своей цели.