Верховная Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование.

За соответствующий законопроект №8044 во втором чтении проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В рамках бюджетной реформы, а также с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.

Минфин отметил, что отныне вместо однолетних Основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

Министерство финансов будет разрабатывать бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на 5 и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации.

Вышеуказанным документом Минфин предложил обновить бюджетный календарь.

Кабинет Министров должен одобрить бюджетную декларацию и макроэкономический прогноз не позднее 1 июня, что оставляет достаточно времени для согласования предложений в бюджет между главными распорядителями и Минфином.

Таким образом, процесс бюджетирования будет основываться на комплексном видении развития экономики и бюджетной сферы.

Как сообщали Українські Новини, 1 декабря 2017 года Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.

Основными целями стратегии являются финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков, обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.

В среднесрочной перспективе обеспечение сокращения показателя отношения госдолга к ВВП возможно путем соблюдения политики постепенного сокращения дефицита госбджета.