Ответ ЕС на Керченский конфликт: новые санкции против России маловероятны

Некоторые страны-члены Европейского Союза, включая Германию, считают нецелесообразным введение новых экономических санкций в отношении Москвы после инцидента в районе Керченского пролива, закончившегося задержанием Россией украинских военных кораблей и их экипажей. Таков главный итог обсуждения в среду, 5 декабря, послами государств ЕС результатов исследования киевского Центра "Новая Европа", посвященного последствиям для Евросоюза ранее введенных Брюсселем санкций против России. Этот подход резко контрастирует с призывами украинских властей, настаивающих на наказании России.

Минимальные экономические потери ЕС

Цена антироссийских санкций для экономики ЕС остается незначительной, утверждают аналитики Центра "Новая Европа". В обнародованном ими аналитическом исследовании представлены обобщенные данные Eurostat, из которых следует, что доля европейских товаров, попавших в 2014 году под российские контрсанкции, составляет лишь 0,3 процента от всего экспорта из 28 стран-членов ЕС в третьи страны.

Согласно этим данным, за 2013-2017 годы экспорт в Россию из ЕС снизился в среднем на 2,3 процента. Наибольшие потери понесли Литва, Эстония и Финляндия, которые стали экспортировать на 4-5 процентов меньше. В то же время Австрия, Германия и Италия, где чаще всего высказываются за отмену санкций, потеряли лишь 1-1,7 процента их поставок на российский рынок.

Аналитик "Новой Европы" Татьяна Левонюк отметила, что с 2014 года рост экспорта сельхозпродукции ЕС в третьи страны втрое превысил падение ее экспорта в Россию. А за три квартала 2017 года 26 стран ЕС из 28-и нарастили поставки в Россию по сравнению с этим же периодом 2016 года.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко в интервью агентству Bloomberg призвал Запад ужесточить санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях: "Действовать - не значит объявлять войну. Действовать - значит введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов".

Берлин не хочет новых санкций против Москвы

Председатель правления Немецко-украинского торгово-промышленной палаты Александр Маркус считает не заинтересованными в новых санкциях компании из Восточной Германии, традиционно сотрудничавшие еще с Советским Союзом и продолжающие вести бизнес с РФ. А также немецких инвесторов в российскую экономику и поставщиков в Россию оборудования для нефтегазовой промышленности.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель (Ernst Reichel) отметил, что за последние два года эффект от санкций против России значительно уменьшился по сравнению с 2014-2015 годами. А российские контрсанкции шокировали немецких предпринимателей.

Берлин считает своей главной задачей предотвращение эскалации конфликта в Азовском море, подчеркнул Райхель. Новые антироссийские санкции, по его мнению, могут вывести ситуацию из-под контроля. Посол считает, что существует "определенный предел объема санкций, которые могут продвигать или ввести демократически избранные политики стран-членов ЕС, не подвергаясь серьезной критики внутри собственных стран или в дискуссии между странами-членами Евросоюза".

По его выражению, сейчас в ЕС дискуссия продолжается не столько вокруг введения новых масштабных санкций против России, сколько о сохранении уже действующих ограничений. "Некоторые требования введения санкций против России со стороны стран-членов Евросоюза, возможно, не следует рассматривать как реалистичные. Поэтому могу сказать, что ряд стран-членов ЕС, включая Германию, считают, что сейчас было бы контрпродуктивным добавлять напряжения путем новых санкций, когда оно и так достигло значительного уровня ", - добавил немецкий посол.

Дискуссия о санкциях внутри ЕС

Позицию по этой проблеме Германии, как европейского лидера, очевидно поддерживают и Франция и Италия - второе и третье по экономической мощи государства Евросоюза. За периодический пересмотр санкций, "с оценкой их эффективности и с учетом изменений обстоятельств", высказался и замглавы дипмиссии Венгрии в Украине Ласло Чаба Пап.

"Дебаты, которые происходят в преддверии заседания Европейского Совета 13 декабря, отражают изменения обстоятельств внутри ЕС и евроатлантического сообщества, и нам нужно искать ответ на эти новые вызовы", - пояснил он.

Вместе с тем замглавы дипмиссии Польши в Украине Михал Гергонь спрогнозировал, что санкции, скорее всего, продлят (когда ЕС будет рассматривать этот вопрос следующий раз. - Ред.), так как Россия не изменила свою политику. "Мы считаем, что на каждую агрессивное действие России должен быть ответ. По моему мнению, постоянное поддержание санкций в определенный момент заставит Москву задуматься, что пора остановиться, прекратить подрывать суверенитет Украины и задуматься о своей политике в отношении Европы в целом", - считает польский дипломат.