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Волкер: Российским судам может быть закрыт доступ в европейские порты
12:44 06.12.2018 |
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в конце ноября, до Рождества или Нового года.
Волкер заявил об этом в беседе с «Голосом Америки», пояснив, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» России в общих водах Азовского моря.
«Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма», - сказал он, повторив позицию, которую США заняли после событий в Крыму в 2014 году.
Отметив, что воды Азовского моря являются предметом двустороннего соглашения между Украиной и Россией, Волкер сказал: «Мы не согласны с тем, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. Они украинские. Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете».
По словам Волкера, действия России в ходе конфронтации 25 ноября, когда она обстреляла и в конечном итоге захватила три украинских военных корабля, которые пытались пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, являются «явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной».
Он сказал, что США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих и агентов разведки, арестованных российскими спецслужбами.
Он также отметил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По его словам, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Это очень сильный и очень оригинальный шаг, - заявил Волкер "Голосу Америки". - Посмотрим, пойдут ли они на это».
Он сказал, что США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и «прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения».
Другой возможной мерой, сказал Волкер, является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT, которая регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.
«Люди называют это "ядерной" опцией, - сказал Волкер. - Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», - сказал он.
По мнению Волкера, своими действиями в Украине Россия хочет повлиять на выборы в этой стране, которые пройдут в марте 2019 года.
Спецпредставитель США предупредил, что для России было бы «крайне безрассудно» идти на еще более агрессивные шаги в Украине.
«Украинские военные теперь гораздо более способные, чем раньше, - сказал он. - Это будет гораздо более дорогой опыт. Они потеряют последнюю возможность отрицать свою вину, за которую хватаются сейчас, а Украина получит большую поддержку».
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