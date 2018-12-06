Почему Медведчука исключили из Минских переговоров

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Медведчука исключили из Минских переговоров

08:17 06.12.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук больше не участвует в переговорах в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Повлияет ли это на "минский формат"?

"На переговорах он (Медведчук - ред.) являлся представителем от СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек. А, что касается роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров". Об этом в интервью ВВС News Украина заявил новый представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

Известно, что в рамках подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук занимался вопросом обмена пленными. Последний (и фактически единственный) большой обмен имел место еще год назад, когда в последние дни декабря 2017-го пленных обменяли по формуле "306 на 74": более 300 россиян - на 74 украинцев, которые находились в плену боевиков на оккупированных территориях. До того процесс освобождения заложников был заблокирован на полтора года.

С тех пор прошел год, однако о новых успехах путинского кума на данном поприще не слышно. Звучат лишь его заявления об отсутствии у сторон вооруженного конфликта некоего "общего знаменателя" для следующих обменов.

Тем временем минский формат переговоров, кажется, исчерпал свои возможности. Как сообщил Марчук в упомянутом интервью, "последние полгода в Минске мы стоим на месте", потому что "Россия дала указания ничего не решать" из-за отказа российского президента от диалога с действующей украинской властью до выборов в Украине 31 марта 2019 года. Таким образом, Медведчуку просто нечего делать в ТКГ. Это место перестало являться площадкой для пиара, политических или имиджевых дивидендов в замершем процессе он уже не получит.

До сих пор Медведчук активно поддерживал в ряде СМИ, которые связывают с его влиянием, свой статус "человека, который обеспечил эффективный обмен пленными". В частности, в резонансном интервью телеканалу "112 Украина" он позиционировал себя в статусе весьма влиятельной персоны, которая на короткой ноге с лидерами государств. К примеру, многозначительно заявлял, что для подготовки декабрьского обмена пленными встречался с Путиным и давал советы президенту Порошенко, как ему вести себя на внешнеполитической арене.

Присутствие Медведчука в переговорной группе постоянно использовалось оппонентами Петра Порошенко для дискредитации президента в глазах патриотической части общества. Стоит вспомнить, какой резонанс вызывали сообщения о непубличных встречах президента с кумом Путина. На контактах власти с Медведчуком спекулируют и будущие кандидаты в президенты. Стоит вспомнить недавнее предложение Андрея Садового обменять лидера "Украинского выбора" на захваченных Россией моряков.

А после того, как Медведчук приобщился к "За життя!" Вадима Рабиновича, его пребывание в составе ТКГ вообще выглядело абсурдом. Кого он там представлял - себя, Рабиновича или Бойко с Левочкиным, с которыми "За життя!" договорилось о сотрудничестве на выборах? Последние, напомним, были категорически против введения режима военного положения. Как, собственно, и сам Медведчук.

Повлияет ли отсутствие этой фигуры на переговорный процесс? Отнюдь. Во-первых, уже давно стало понятно, что вопрос освобождения украинцев из российского плена не решается кулуарными контактами с хозяином Кремля. Результат дадут только усиление санкций и международное давление на Москву.

Во-вторых, очевидным является то, что дальнейшее пребывание Медведчука в составе переговорной группы существенно вредит имиджу власти во время выборов. То есть, совпали одновременно несколько факторов: отказ России от каких-либо вариантов обмена с внутренней политической составляющей - подготовкой к президентской гонке. При нынешних условиях Медведчук просто никому не нужен. Ни Киеву, ни Москве.
 

ПО РУБРИКАМ

09:16 Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в ноябре составило $232,85 млн

09:02 В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд

08:50 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

08:40 Иена дорожает к доллару 6 декабря на фоне падения мировых фондовых бирж

07:54 Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее

07:36 Биржи АТР снижаются 6 декабря на 1-2% после задержания финдиректора Huawei в Канаде

05.12 Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции

05.12 Реально независимых наблюдательных советов нет ни в одном банке, - НБУ

05.12 Индекс ПФТС 5 декабря продолжил движение в «красной зоне»

05.12 Украинские страховщики за 9 мес. увеличили перестрахование в Германии на 49% и сократили в РФ на 63%

05.12 Депозитные ставки для физлиц 05.12.18

05.12 Нацкомфинуслуг намерена в 2019г пересмотреть требования к перестрахованию

05.12 Азиатские рынки акций снизились 5 декабря вслед за индексами США

05.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.11.18

05.12 Курсы валют по карточным операциям 05.12.18

• дальше…

09:02 В ноябре международные резервы увеличились на 5,8% до $17,7 млрд

08:29 Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина

07:54 Цена золота 6 декабря вернулась к росту после снижения днем ранее

07:49 Нефть дешевеет 6 декабря перед встречей ОПЕК вслед за падением мировых фондовых бирж

05.12 В Украине только 15% госпредприятий являются прибыльными

05.12 Чтобы было что взыскивать: неплательщиков алиментов будут трудоустраивать

05.12 В Украине открыли новое месторождение газа

05.12 Установка счетчиков газа для населения является обязанностью облгазов – Верховный суд

05.12 Цена Brent подскочила до $63,29 за баррель на сигналах от ОПЕК+, но затем сократила рост

05.12 Украина занимает второе место по темпам роста e-commerce в Европе

• дальше…

07:44 В Канаде задержана финансовый директор Huawei

05.12 Валюта кончается. Москва химичит с долларом, но пока не получается

05.12 Табло курсов валют уберут c российских улиц

05.12 Китай предложит финансовую помощь компаниям за отказ от планов по сокращению штата

05.12 Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО

05.12 Заседание НАТО и Договор о РСМД: как США дали России последний шанс

05.12 Спецпрокурор Мюллер предлагает судье не сажать в тюрьму экс-советника Трампа Майкла Флинна. Он помог следствию

05.12 Парламентские дебаты о «Брекзите» начались с поражения Мэй

04.12 В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»

04.12 ЕС начал размещения облигаций для предоставления 500 млн евро помощи Украине, - Reuters

04.12 Власти Франции отложили повышение налогов на топливо

04.12 Люксембург готовится легализовать марихуану

04.12 Россия в третий раз не смогла запустить электростанции в Крыму

04.12 В Брюсселе согласовали реформу европейского валютного союза

04.12 Польша и Дания договорились о газопроводе в Балтийском море

• дальше…

08:50 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

26.11 Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»

26.11 Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK

23.11 Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть

23.11 Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину

22.11 Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование

• дальше…

08:17 Почему Медведчука исключили из Минских переговоров

08:04 Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии

05.12 Занимайтесь сами. Зачем Филатов хлопнул дверями у Коломойского

05.12 «Это война, горячая война!»: в Госдепе изложили свое видение новой волны российской агрессии

05.12 Ірина Бекешкіна про запит на нові обличчя і президентські вибори

05.12 Вселенский патриархат в своем проекте устава поместной УПЦ предлагает, чтобы ее возглавлял митрополит

05.12 Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО

05.12 Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий

05.12 Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе, - Порошенко

05.12 Пиар превыше всего: Почему Рада будет проваливать законы об информационной безопасности

05.12 Фигура из ОПГ: Кто такой Левин, которого подозревают в заказе убийства Гандзюк

04.12 Почему силовики взялись за московских попов

04.12 Больные места Гриценко. Есть ли шанс избавиться от реноме «главкома диванных войск»

04.12 Как регионалы кинули Александра Ефремова

04.12 Сколько шансов у россиян пробить сухопутный коридор в Крым

• дальше…

05.12 Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade

05.12 Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»

05.12 Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году

05.12 Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки

05.12 В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев

05.12 Количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост

05.12 Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов

04.12 Honda возродила модель Passport

04.12 Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина

04.12 В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»

04.12 Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах

04.12 США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют

04.12 Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам

04.12 SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда

04.12 Пострадавшие от утечки данных потребовали от Marriott $12,5 млрд

• дальше…

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно