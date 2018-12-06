Почему Медведчука исключили из Минских переговоров

Ігор Петренко / Depo.ua

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук больше не участвует в переговорах в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Повлияет ли это на "минский формат"?

"На переговорах он (Медведчук - ред.) являлся представителем от СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек. А, что касается роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров". Об этом в интервью ВВС News Украина заявил новый представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

Известно, что в рамках подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук занимался вопросом обмена пленными. Последний (и фактически единственный) большой обмен имел место еще год назад, когда в последние дни декабря 2017-го пленных обменяли по формуле "306 на 74": более 300 россиян - на 74 украинцев, которые находились в плену боевиков на оккупированных территориях. До того процесс освобождения заложников был заблокирован на полтора года.

С тех пор прошел год, однако о новых успехах путинского кума на данном поприще не слышно. Звучат лишь его заявления об отсутствии у сторон вооруженного конфликта некоего "общего знаменателя" для следующих обменов.

Тем временем минский формат переговоров, кажется, исчерпал свои возможности. Как сообщил Марчук в упомянутом интервью, "последние полгода в Минске мы стоим на месте", потому что "Россия дала указания ничего не решать" из-за отказа российского президента от диалога с действующей украинской властью до выборов в Украине 31 марта 2019 года. Таким образом, Медведчуку просто нечего делать в ТКГ. Это место перестало являться площадкой для пиара, политических или имиджевых дивидендов в замершем процессе он уже не получит.

До сих пор Медведчук активно поддерживал в ряде СМИ, которые связывают с его влиянием, свой статус "человека, который обеспечил эффективный обмен пленными". В частности, в резонансном интервью телеканалу "112 Украина" он позиционировал себя в статусе весьма влиятельной персоны, которая на короткой ноге с лидерами государств. К примеру, многозначительно заявлял, что для подготовки декабрьского обмена пленными встречался с Путиным и давал советы президенту Порошенко, как ему вести себя на внешнеполитической арене.

Присутствие Медведчука в переговорной группе постоянно использовалось оппонентами Петра Порошенко для дискредитации президента в глазах патриотической части общества. Стоит вспомнить, какой резонанс вызывали сообщения о непубличных встречах президента с кумом Путина. На контактах власти с Медведчуком спекулируют и будущие кандидаты в президенты. Стоит вспомнить недавнее предложение Андрея Садового обменять лидера "Украинского выбора" на захваченных Россией моряков.

А после того, как Медведчук приобщился к "За життя!" Вадима Рабиновича, его пребывание в составе ТКГ вообще выглядело абсурдом. Кого он там представлял - себя, Рабиновича или Бойко с Левочкиным, с которыми "За життя!" договорилось о сотрудничестве на выборах? Последние, напомним, были категорически против введения режима военного положения. Как, собственно, и сам Медведчук.

Повлияет ли отсутствие этой фигуры на переговорный процесс? Отнюдь. Во-первых, уже давно стало понятно, что вопрос освобождения украинцев из российского плена не решается кулуарными контактами с хозяином Кремля. Результат дадут только усиление санкций и международное давление на Москву.

Во-вторых, очевидным является то, что дальнейшее пребывание Медведчука в составе переговорной группы существенно вредит имиджу власти во время выборов. То есть, совпали одновременно несколько факторов: отказ России от каких-либо вариантов обмена с внутренней политической составляющей - подготовкой к президентской гонке. При нынешних условиях Медведчук просто никому не нужен. Ни Киеву, ни Москве.