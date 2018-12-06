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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии

08:04 06.12.2018 |

Политика

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

В распоряжение украинских СМИ оказались отдельные выдержки из проекта Устава, написанного на Фанаре. Украинцам поспешили объяснить, что они проиграли. Почему это не так.

Чем ближе к Объединительному/Учредительному собору, который назначен на 15 декабря, тем больше удовольствия получаешь от заголовков в СМИ. "Константинополь обманул Порошенко". "Константинополь не даст автокефалию Киеву". "Порошенко обвели вокруг пальца с Томосом". "Константинополь полностью подчинит украинскую церковь себе". "Патриарх Варфоломей изменил своему слову". "В Украине больше никогда не будет патриархов".

Просто праздник какой-то...

В распоряжение украинских СМИ оказались отдельные выдержки из проекта Устава, написанного на Фанаре. Иными словами, старый добрый слив, который в лучших традициях эпохи хайпа немедленно вызвал фейерверк в медиапространстве. Украинцам поспешили объяснить, что они проиграли. Вдребезги.

Проигрыш Украины - по любому поводу - праздник для России. А душе - таинственной, русской, - видимо, очень не хватает праздника. Вот и старается изо всех сил из подручных материалов создать себе новогоднее настроение. Правда, события развиваются слишком быстро - поэтому все комментарии повторяют друг друга. Судя по всему, редакции не успевают творчески осмыслить одну-единственную методичку.

В том, что публика накинулась на слив, никого не упрекнешь - разве что тех, кто поспешил засекретить информацию. Это естественная реакция медиасферы на информационный вакуум. Она может отчасти сыграть на руку "скрытным" - те, кто ждал "не такой" автокефалии, до 15 декабря успеют преодолеть хотя бы полпути от стадии гнева до стадии принятия. Но в то же время это дает возможность оппонентам перетолковать положения устава так, как это выгодно им.

Например, первый же пункт слитых страничек - о том, что Православная церковь в Украине неразрывно связана с Константинопольской церковью и через нее со всеми прочими православными церквями. Комментаторы из-за лаврской стены (и из-за поребрика тоже) победно восклицают: это совсем как у УПЦ МП, которая связана со всеми прочими церквями через РПЦ и Московскую патриархию. Формулировки в уставах, может, и похожие. Но все немножечко не так. В отличие от УПЦ МП, которая остается частью РПЦ, украинская церковь получает автокефалию, место в диптихе поместных церквей и на всех православных собраниях выступает от собственного имени сама. Не один-два делегата от Украины в составе российской делегации, а собственно делегация украинской церкви. Это примерно как разница между союзной республикой в составе СССР и независимой страной, пускай и пятнадцатой в списке стран - учредителей ООН.

Второй пункт - то, что автокефалию дарует Константинопольский престол, и именно он, а не кто другой. Тут интерпретаторам пришлось особенно туго. Слово "автокефалия" написано, топором не вырубишь. Но они поднатуживаются: раз Константинопольский патриарх так настаивает на том, что именно он дает автокефалию, значит, он имеет в виду, что может и назад забрать. Все это, как вы понимаете, чистая литература - ни слова про "забрать" в документе нет. То, что именно Константинопольский патриарх дает автокефалию, делает эту автокефалию несомненной и каноничной.

Следующее "место страсти" - титул главы церкви. Так вот, это будет не патриарх, а митрополит. О том, что митрополит, а не патриарх, известно уже давно. Патриархов не раздают направо и налево. Это древний почтенный титул, а все новые автокефальные кафедры возглавляются архиепископами и митрополитами. Примечательная ремарка от комментатора: это значит, что руководитель украинской церкви будет ниже по статусу, чем патриарх Кирилл. Что ж, каждый утешает себя, чем умеет.

Также очень возбуждающим оказался пункт о том, что Константинополь может вмешиваться в дела украинской церкви в "вопросах величайшей важности". Круг вопросов в целом очерчен, и ничего страшного в формулировках нет - в том случае, если возникают проблемы с назначением митрополита на вакантную Киевскую кафедру, например. Или когда ситуация требует "размышлений и содействия", Архиерейский собор ПЦвУ сможет обратиться непосредственно к Константинопольскому патриарху и там это содействие получить. Константинополь также оставляет за собой роль высшей судебной инстанции для украинской церкви.

Это, казалось бы, естественно и даже хорошо: трудности у нас наверняка возникнут. Очень вероятны конфликтные ситуации, во всяком случае, на стадии становления украинской церкви. Само то, что мы уже и так обратились за решением своих церковных проблем именно к Константинополю, расставляет все точки над "i" - мы принимаем его помощь, мы берем из его рук Томос, если возникнут проблемы, мы спросим у него, как нам лучше поступить, а если мы тут пойдем вразнос, то именно он примет меры, чтобы нас остановить. Украинская церковь не будет герметически закрытой внутри себя - вот что это значит. И если у нас тут кого-то несправедливо обидят, он может подать апелляцию Вселенскому патриарху. Так, например, как это сделали патриарх Филарет и митрополит Макарий, которые апеллировали именно к Вселенскому патриарху на предмет московской анафемы.

Но в ловких руках все может превратиться в собственную противоположность. Вместо помощи по созданию церкви мы получим "полную зависимость" и "несамостоятельность". Все более-менее серьезные решения будут принимать не в Киеве, а на Фанаре, который нам тут просто шагу не даст ступить без своего навязчивого содействия.

Боюсь, это было бы слишком хорошо для нас, чтобы быть правдой. Фанар не будет опекать нас так плотно, как, может, стоило бы хотя бы на первых порах.

Особое внимание уделено праву мироварения - миро мы варить не будем, а должны будем покупать его у Константинополя, - и канонизации святых, которых мы будем утверждать в Константинополе. И то, и друге - подтверждение нашей "несамостоятельности", само собой. Миро должно быть только отечественного производителя. УПЦ МП, правда, тоже своего не варит - у Москвы берет. Но на этом комментаторы, почему-то, не акцентировали.

Что же до святых, то вопрос на самом деле не так прост. В результате неуклюжих решений в этом вопросе может возникнуть сонм святых несомненного идеологического, но сомнительного христианского качества. Святых, которые не объединят, а разделят церковь еще больше - так, как сейчас православных украинцев разделяют такие специфические российские "святые", как Андрей Боголюбский, Александр Невский или император Николай II. У нас им легко найдут замену - кого в Москве, например, анафематствовали, мы канонизируем.

В тех непростых пунктах, которые сужают нашу церковную самостоятельность, в большинстве случаев прослеживается как раз стремление Константинополя помешать нам сделать церковь орудием национального реванша - и таким образом вместо объединения получить серию новых расколов. Святые - одно из таких узких мест. Как и в параграфах о потенциальном вмешательстве в дела украинской церкви, как правило, речь идет именно об угрозе единству церкви. Константинопольский патриарх рискует своей репутацией, пытаясь создать церковь из людей, которые формально вернулись, но все еще не очнулись от раскола.

Украинской автокефальной церкви, по выражению покойного патриарха УГКЦ Любомира Гузара, еще только предстоит "вырасти в свободе". Автокефальный статус и место в диптихе - это аванс, а не полная и окончательная победа. Это аванс хотя бы потому, что той церкви, которой это все предназначается, еще нет в природе - она только может случиться 15-го числа сего месяца. А может еще и не случиться.

Именно на это - чтобы она не случилась - сейчас направлены пропагандистские мощности. Чей посыл очевиден до примитивности: украинцев обманули. Обвели вокруг пальца. То, что им дают, - не автокефалия. Это даже меньше, чем имеет УПЦ МП.

Это, кстати, характерный момент - измерение нашей автокефалии делается именно относительно Моспатриархии. Причем когда это выгодно, то сравнивают с УПЦ МП, а когда УПЦ МП явно не вытягивает - как в случае с титулом предстоятеля, - то сравнивают уже с целой РПЦ. В своем желании вытянуть автономию УПЦ МП выше, чем автокефалия ПЦвУ, канал "Церквач", например, доходит до смешного: митрополит Киевский, пишет он, является членом Священного Синода РПЦ, а глава ПЦвУ не будет членом Священного Синода Вселенской церкви. Можно было бы добавить, что еще глава ПЦвУ вряд ли станет президентом США или первым колонистом на Марсе. Архиереи одной поместной церкви, как правило, не становятся членами синода другой поместной церкви. "Церквачу", несомненно, это известно. Но надо же как-то выкрутиться, чтобы вышло, что "наше круче". Что у них автокефалия/автономия длиннее, чем у "хохлов".

Ну и, наконец, то, что просочилось в СМИ (и очень дозировано ими выдано и прокомментировано) - только проект Устава. Никто не сомневается в том, что самая горячая, окончательная стадия торга по распределению плюшек придется именно на Собор. Так вот, стартовые условия Фанара таковы. А до чего удастся договориться - увидим. И уже довольно скоро.

В статье цитировались разбор положений Устава, опубликованный российским телеграмм-каналом "Церквач", и выдержки из документов, опубликованные на сайте "Апостроф".
 

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