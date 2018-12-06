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Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
23:57 05.12.2018 |
Курс доллара провалился на 9 копеек и закрепился в рамках 27,97-27,98 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели американская валюта подешевела на 25 копеек.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали продолжением вчерашнего укрепления гривны вследствие преобладающей потребности участников рынка в гривневом ресурсе, на фоне отсутствия чрезмерной активности со стороны нерезидентов», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Доллара снова было больше, чем нужно, его скупал Нацбанк. Причем с нарастающей силой: если вчера он купил, по подсчетам казначеев, до $30 млн., то сегодня больше этой суммы - от $35 млн. до $40 млн. Регулятор совсем недолго подержал ценник на уровне 27,9850 грн./$, а большинство своих приобретений сделал по 27,97 грн./$.
В конце года бизнесу очень нужна гривна, потому финансисты ждут от них активных валютных распродаж.
«Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,90-27,95 грн./$. И если доллар продолжат распродавать в нынешних объемах, то котировки уйдут к 27,90 грн./$ и даже ниже. Он может дешеветь до конца недели, а может и дольше - посмотрим. В предыдущие годы власти в конце года перечисляли местным бюджетам крупные суммы - около 50 млрд. грн., в этом ожидается меньше - где-то 18 миллиардов. От этих перечислений будет многое зависеть», - уверен Юрий Гриненко. Олег Куринной дал на завтра менее оптимистический прогноз - 27,95-28,05 грн./$.
Как и прежде, финансисты рассчитывают, что наличный курс продолжит идти за межбанком. Может не всегда пропорционально, но все же.
5 декабря он откатился лишь на 5 копеек, и средний курсовой диапазон на продаже доллара людям находился в рамках 28,10-28,20 грн./$. Самую дешевую валюту можно было найти по 27,99 грн./$, а самая дорогая доставалась населению по 28,70 грн./$. При этом выкуп валюты граждан происходил в рамках 27,75-27,90 грн./$.
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