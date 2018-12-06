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Занимайтесь сами. Зачем Филатов хлопнул дверями у Коломойского
23:48 05.12.2018 |
Скандальный выход мэра Днепра Бориса Филатова из партии УКРОП по сути является окончательным оформлением развода градоначальника с давним партнером - олигархом Игорем Коломойским.
В среду, 5 декабря, в жизни политического детища олигарха Игоря Коломойского - партии УКРОП - произошло сразу два важных события. Съезд партии выдвинул кандидатом в президенты народного депутата и собственника горнолыжного курорта "Буковель" Александра Шевченко. Параллельно с этим из партии не без скандала вышел один из ее основателей, мэр Днепра Борис Филатов.
Заявление о выходе из партии и из президиума ее политсовета Филатов выложил на своей странице в "Фейсбуке", сопроводив пространным комментарием, в котором не жалел красочных эпитетов для нынешнего руководства партии, обвинив их в фальсификации устава партии, выдваливании нелояльных партийцев, сотрудничестве с "регионалами" и проведении "циркового бродячего шоу под названием "Буковель на выезде" вместо президентских праймериз.
"Иметь дело с публикой, захватившей власть в УКРОПе, это то же самое, что пить безалкогольное пиво или курить электронные сигареты. Ну, или спать с резиновыми женщинами. Ребята, удачи вам. Пожалуйста, занимайтесь такой х@рней без меня", - подытожил Филатов.
Ничего совсем уж неожиданного в таком поступке Филатова, конечно же, нет. О том, что его отношения Коломойским, мягко говоря, не такие нежные и доверительные, как несколько лет назад, известно достаточно давно. Достаточно посмотреть хотя бы на недавние интервью обоих, где Филатов уверяет, что никогда не был у Коломойского "на побегушках", а Игорь Валерьевич прямо заявляет, что больше не общается с Филатовым, поскольку тот "хам" и "видимо, это неисправимо". Ну а приближение президентских выборов и необходимость определяться, кого поддержать, делали окончательное оформление разрыва неизбежным в самое ближайшее время.
С тем, что будет делать Коломойский на этих президентских выборах, все более-менее понятно. У олигарха есть УКРОП уже без Филатова и Геннадия Корбана, но с кандидатом в президенты Шевченко, есть Зеленский с партией "Слуга народа", одноименным агитационным телесериалом и высокими рейтингами, выписанными социологами. А еще к Игорю Валерьевичу периодически наведывается Юлия Тимошенко, которая в отличие от Шевченко и Зеленского имеет реальные шансы на победу на выборах.
Филатову же сейчас нужно определяться, кого поддержать, и он, громогласно объявив о разрыве с Коломойским, встал перед этим выбором. Наиболее логичным, как для действующего мэра, было бы решение поддержать действующего президента, но Борис Альбертович явно оставляет себе некоторые возможности для маневра.
Показательными в этом контексте являются отношения Филатова с влиятельным депутатом Днепровского горсовета Загидом Красновым, возглавляющим партию "Громадська сила". Краснов, как и Тимошенко, является выходцем из "Громады" Павла Лазаренко и уже заявил, что на выборах 2019 г. будет поддерживать Юлию Владимировну. СМИ даже писали, что именно Краснов возглавит штаб Тимошенко в Днепре, однако сам он эту информацию опроверг.
У Филатова же с Красновым буквально год назад был открытый конфликт. Дошло даже до судебной тяжбы с сыном Краснова Русланом. Последний подал на мэра в суд после поста последнего в "Фейсбуке", где Филатов описал стычку депутата горсовета с коммунальными службами с использованием бейсбольных бит, называя Краснова-младшего "нечистью".
Тем не менее сейчас между Филатовым и Красновым установилось устойчивое перемирие. Стороны воздерживаются от нападок друг на друга, что может означать в том числе и то, что днепровский мэр как минимум не спешит жечь мосты с командой Тимошенко.
На чьей стороне в итоге окажется мэр Днепра, может зависеть от многих факторов: и от позиции Тимошенко и Порошенко; и от политического чутья самого Филатова; и от того, насколько активно будет поддерживать Юлию Владимировну Коломойский. Может случиться так, что Игорь Валерьевич, если будет открыто выступать в пользу Тимошенко, сам вынудит Филатова играть за команду действующего президента.
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