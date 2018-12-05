Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно.

Об этом он заявил в ходе форума местного самоуправления, передают Українські Новини.

"Хотел бы сообщить участникам форума и господину Президенту, что мы провели детальные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетом Рады, юридическим отделом Верховной Рады и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодня это (провести выборы) невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван и он не может вернуться в ту же точку. Он должен начинаться сначала",- сказал он.

Парубий уверен, что ЦИК после прекращения военного положения заново начнет процесс подготовки в проведению выборов в 10 областях, где оно было введено.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде разрешить проведение выборов в объединенных территориальных общинах в областях с военным положением 23 декабря.

В октябре Центральная избирательная комиссия назначила на 23 декабря первые выборы в 125 объединенных общин 22 областей и выделила на их подготовку и проведение 32 млн гривен.

Однако 26 ноября парламент утвердил указ Президента о введении с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря военного положения в 10 областях.

Указ предусматривает возможность ограничения конституционного права граждан, закрепленного ст. 38 Конституции, - принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В то же время закон "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, в том числе органов местного самоуправления, в период военного положения.