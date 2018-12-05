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Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе, - Порошенко
10:35 05.12.2018 |
Президент Петр Порошенко заявляет, что Всеукраинский объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе.
Об этом он заявил на форуме местного самоуправления в Киеве, передают Українські Новини.
"Я рад обнародовать дату Объединительного собора, который должен объявить создание Автокефальной поместной православной церкви Украины. Собор утвердит ее статут и выберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в святой Софии, которая на протяжении столетий была центром православной украинской религиозной жизни", - сказал он.
По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениям иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как сообщали Укаїнські Новини, 3 ноября Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой Украинской православной церкви.
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