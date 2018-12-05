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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пиар превыше всего: Почему Рада будет проваливать законы об информационной безопасности

08:58 05.12.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Глава НСЖУ бьет тревогу: депутаты планируют притеснения свободы слова. Depo.ua попытался разобраться, есть ли правда в словах господина Томиленко.

Он утверждает: Верховная Рада попытается внести в повестку дня законопроект №9275, который открывает путь к применению Закона "О санкциях" в отношении украинских телеканалов. Данным законом, считает он, нардепы от БПП и "Народного фронта" предлагают предоставить право парламенту требовать от Совета нацбезопасности и обороны приостанавливать вещание телеканалов, которые заподозрят в "информационной поддержке терроризма". При этом само определение "информационной поддержки", отмечает Томиленко, является нечетким, что позволит власти применять этот закон для политической цензуры.

"После критики в Украине и мире голосование в парламенте с требованием ввести санкции в отношении двух украинских телеканалов - 112 и NewsOne - во властных кабинетах сделали выводы. И решили расширить правовое поле до тех масштабов, которые сделают законными политические решения в Верховной Раде против украинских СМИ", - отмечает глава НСЖУ. На неоднозначные заявления и действия которого неоднократно обращали внимание и эксперты, и политики. Его называют последовательным защитником интересов прокремлевских СМИ в Украине. А еще можно вспомнить совместное с руководителем Союза журналистов России заявление Томиленко с требованием освободить журналиста Станислава Асеева, которого с 2017 года держат в тюрьме Донецка - без каких-либо упоминаний о других пленниках Кремля. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко тогда назвала это заявление "фарисейством высшего ФСБшного сорта". И не удивительно, что Томиленко восстал против упомянутого законопроекта.

Попробуем разобраться, что же он собой представляет и где в нем ущемление свободы слова. Сразу отметим: 20 ноября законодательное детище Ивана Винника, Оксаны Билозир, Татьяны Чорновол (всего 8 авторов) не было внесено в повестку дня.

В пояснительной записке к документу его необходимость обосновывается следующим образом: необходимо раскрыть некоторые аспекты понятия содействие терроризму, отметив, что таким содействием, в частности, является предоставление или участие в предоставлении финансовой или материально-технической поддержки, информационной поддержки (создание или распространение информации, которая поддерживает, пропагандирует, популяризирует, положительно освещает) террористическим организациям, незаконным вооруженным формированиям, другим субъектам, которые осуществляют, участвуют или содействуют террористической деятельности, оккупации территории Украины и вооруженной агрессии против Украины; установить исключительным субъектом для внесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений относительно применения, внесения изменений в санкции по отношению к средствам массовой информации, вещательным, телерадиоорганизациям и другим субъектам информационной деятельности в сфере телевидения и радиовещания, их учредителям, вигодополучателям, которые являются резидентами Украины, Верховную Раду Украины.

Таким образом запрещается вносить предложения по применению санкций к указанным субъектам президенту, Кабинету Министров, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины. Проще говоря, единственным субъектом, который может рекомендовать СНБОУ вводить санкции в отношении отдельных СМИ, определяется в парламент.

Сам этот факт представляется логичным, поскольку делает невозможным давление на средства массовой информации со стороны силовиков или чиновников. А в парламенте, и это хорошо продемонстрировала история с утверждением указа президента о военном положении, любые ограничительные мероприятия проходят со значительными проблемами. Или не проходят вообще. В ВР настолько сплелись интересы владельцев СМИ и депутатов, большинство голосов за то, что угрожает спокойствию медиа-магнатов и возможности депутатов для пиара в эфире, насобирать сложно.

Законопроект раскритиковали и парламентские эксперты. Магистральная мысль этой критики - Верховная Рада не может брать на себя больше полномочий, чем указано в Конституции. Другая позиция - действующее законодательство уже предусматривает законные механизмы реагирования в случае информационной поддержки и содействия террористической и другой незаконной деятельности. Третий тезис - законопроект не содержит процедуры и четких критериев оценки, по которым деятельность СМИ и других медиа субъектов по распространению определенной информации будет считаться террористической и может подлежать санкциям.

Несмотря на это, комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять законопроект в первом чтении. И, скорее всего, этого не произойдет. Провалится не только этот законопроект, но и документ с похожим направлением - о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере. Он есть в повестке дня. И главная причина - выборы. Кому сдалась эта информационная безопасность, когда необходимо баллотироваться с развязанными руками и языками.
 

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