Фигура из ОПГ: Кто такой Левин, которого подозревают в заказе убийства Гандзюк

Юрій Васильченко / Depo.ua

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк оглашено имя возможного заказчика преступления - это Алексей Левин, который ранее имел фамилию Москаленко.

"Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец - пожизненно. А младший - на 15 лет за организацию убийств и нападений на Херсонщине на водителей. Общее количество доказанных убийств - 15 человек", - заявил Генпрокурор Юрий Луценко. Этот Левин, который, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления, досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко". Пока он сбежал за границу, однако, говорит Луценко, сейчас принимаются меры, чтобы задержать его по международным поручениям. При этом Генпрокурор заверил: отсутствие Левина в Украине не повлияет на следствие, "которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика".

Немного подробнее о сути дела написал нардеп Мустафа Найем. Левин (ранее - Москаленко) - член известной в области ОПГ, помощник депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к председателю облсовета Владиславу Мангеру.

"Он неоднократно бывал в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и, по неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей", - написал Найем на своей странице в Facebook. Также, по его словам, Левин сейчас находится в Доминиканской республике, а его отец - в Херсоне. И дальше занимается вырубкой леса.

Об ОПГ Москалей известно достаточно много. Занималось в основном угонами автомобилей и имело отлично отлаженную систему сбора информации. Об угрозе ареста бандиты узнавали заранее и залегали на дно. Однако летом 2002 года отец Левина Алексей Москаленко все же попал в милицейскую засаду возле своего дома. Прорываясь, он протаранил "Мерседесом" четыре милицейских автомобиля, но был задержан и осужден. До конца 2002 года группировка была ликвидирована - кого-то поймали и осудили, кто-то убежал.

Но 10 июня 2016 года, по решению коллегии судей, в городе Николаеве члены банды оказались на свободе. Среди них даже приговоренные к пожизненному заключению (в деле ОПГ Москалей проходило 24 эпизода с убийствами. Доказали только два). Примерно с тех пор на Херсонщине начались разборки между группировками за сферы влияния. Причем происходило это с привлечением бывших "атовцев". Напомним, исполнители покушения на Гандзюк - также ветераны АТО, которые воевали в добробатах. Эти банды отжимали урожай у фермеров, те должны были нанимать одних бандитов для защиты от других. 90-е годы в чистом виде.

Действительно, и здесь с Мустафой трудно не согласиться, странно, что Левин не оказался в числе первых подозреваемых в деле Гандзюк и успел скрыться от правоохранительных органов через несколько дней после убийства. Напрашивается вывод о наличии сговора с правоохранителями, что позволило Левину сбежать из Украины. Другой вывод, который давно у многих на устах - расследование убийства Екатерины Гандзюк раскручивает клубок, в котором переплетены разные партийные нити.

Задержанный Игорь Павловский был помощником на общественных началах народного депутата от БПП Николая Паламарчука. О причастности нардепа к этому делу у следствия нет данных. По крайней мере, они не обнародовались. Депутат Херсонского областного совета Николай Ставицкий входит в состав фракции "радикалов". Председатель областного совета Владислав Мангер - во фракцию "Батькивщина". Но на местном уровне между этими людьми никаких идеологических разногласий нет.

Это очень важный момент, который свидетельствует, что на местных выборах 2015-го происходил масштабный обман избирателей, когда "князьки" просто разложили яйца в разные политические корзины, чтобы и дальше властвовать в своих регионах. И ответственность за этот обман несут лидеры политических партий. Сейчас они сторонятся лиц, проходящих в качестве подозреваемых по делу об убийстве Гандзюк, мол, это паршивые овцы. Правдоподобно ли будет выглядеть отстранение лидеров партий от "плохих парней" в своих рядах можно будет судить, когда результаты следствия передадут в суд. Рейтинги покажут.

Еще один нюанс - поскольку в этой истории "замазаны" все, общество может стать свидетелем переброски ответственности между различными "замазанными" сторонами. К примеру, вероятная причастность к преступлению Мангера существенно бьет по Юлии Тимошенко, Ставицкого - по Олегу Ляшко, пока не до конца выяснена роль главы ОГА Андрея Гордеева (хотя Найем уже успел назвать его среди заказчиков убийства херсонской активистки) - по Банковой. Поэтому для политсил, чьи представители фигурируют в деле, будет важным не только обелить себя от них, но и сформировать в общественном мнении соответствующую картинку: это не мы, это - они.

Следующий момент - раскрутка клубка в деле об убийстве Гандзюк в очередной раз убеждает, что на местах власть и бизнес настолько срослись и криминилизировались, что у нас чуть не в каждом регионе нужно устраивать мини-АТО. Когда-то медийной темой была ситуация с незаконной добычей янтаря на Ровенщине и Житомирщине. Проверки выявили, что старателей "крышуют" во властных кабинетах - прокурорских, полицейских, депутатских. Однако после громких разоблачений ситуация не слишком изменилась. Сейчас в Херсоне обнаружили целые банды, которые занимаются вырубкой лесов. И не закончится ли и нынешняя история тем, что причастных к убийству Гандзюк посадят, а лес будут рубить незаконно и дальше. Просто заниматься этим будут другие лица.

Еще одна похожая история была в Николаеве. В июле 2016-го Юрий Луценко заявил, что городом правит криминальный авторитет "Мультик" (Михаил Титов), а местная власть срослась с криминалом. "Мультика" задержали. Однако в этом году тихо выпустили из СИЗО под домашний арест. "А перед этим, - писал журналист Дмитрий Гнап, - вдруг, в следственном изоляторе нашли мертвым сообщника "Мультика" (Дмитрий Леонов), который мог бы дать важные показания относительно деятельности Титова".

Третье - на Херсонщине действует режим военного положения, который дает возможность быстро завершить расследование в деле Гандзюк, задержать тех, кто еще бегает на свободе, и пойти в наступление на коррумпированную местную власть. Связи которой с бандитами вырисовываются достаточно четко. Будет ли это сделано? Учитывая, что задержанные лица способны потянуть на дно очень многих, пожалуй, не ошибемся, если скажем: политики всех лагерей больше заинтересованы не в зачистке региона от криминала, сросшегося с властью, а в пиаре на этой истории.

С одной стороны, слышим обвинения в адрес МВД и прокуратуры (затягивают, значит что-то скрывают), с другой - смещение акцента на выгодную для информационного удара политическую фигуру. Так что не удивимся, если из-за морей-океанов донесется голос Левина, который расскажет свою версию, в которой он - ангел.