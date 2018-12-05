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Курс доллара на межбанке 4 декабря падал вопреки всем прогнозам
23:52 04.12.2018 |
4 декабря курс доллара рухнул на межбанке сразу на 10 копеек, и остановился в рамках 28,06-28,07 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Недостатка в валюте не было, более того - фиксировался профицит. Избыток доллара выкупал Нацбанк в два захода: сначала по 28,09 грн./$, а затем по 28,06 грн./$. Совокупно, по подсчетам казначеев, приобрел порядка $30 млн. Так что вот-вот сможет компенсировать то, что продал на межбанке на прошлой неделе в разгар ажиотажа после введения военного положения ($40 млн.). Совокупно 3-4 декабря НБУ приобрел порядка $35 млн.
Для многих финансистов такой результат оказался неожиданным. Они привыкли к подорожанию доллара в начале каждого месяца: обычно в это время идет репатриация дивидендов нерезидентами. Они вовсю скупают «американца», взвинчивая его курс.
«Сегодняшние утренние котировки, завышенные в ожидании оживления спроса на валюту, не нашли поддержки у участников рынка и просели под давлением преобладания предложения продавцов, испытывающих потребность в гривне для финансирования хозяйственной деятельности, на фоне неравномерного распределения ликвидности в системе», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Крупные валютные продажи объясняют тщательной подготовкой рынка к дивидендному периоду. И экспортеры, и банки стали накапливать к первым числам месяца крупные партии доллара, чтобы продать их по максимальному курсу. Но переусердствовали - выбросили на торги больше доллара, чем нужно было иностранцам.
После таких продаж финансисты разуверились в дальнейшем подорожании валюты, и дают противоположные прогнозы.
«По всему видно, что на рынке достаточно доллара. Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 28,0-28,10 грн./$. И при сохранении нынешних настроений, может начать двигаться к 28,0 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Такой же прогноз выдал и Олег Куринной - 28,0-28,10 грн./$.
Вслед за ним будет двигаться и наличный курс валют, также, как и сегодня.
«4 ноября наличный рынок открылся котировками 28,12-29,17 грн./$, к середине дня они снизились до 28,07-28,12 грн./$», - уточнил Олег Куринной.
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