В ПриватБанке разъяснили ситуацию с арестом активов Коломойского

Арест активов (WFO, Worldwide Freezing Order) экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $2,6 млрд останется в силе до рассмотрения в Апелляционном суде вопроса юрисдикции дела о мошенничестве в банке. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Привате.

Выводы адвокатов Коломойского-Боголюбова в банке называют манипуляцией, поскольку они не учитывают отдельного решения судьи Фанкорта, которым он дал банку право на апелляцию.

"В решении Суда, которое сегодня было опубликовано в СМИ, действительно идет речь о прекращении ареста. Но это заключение касается только июльских слушаний. 23 ноября судья Фанкорт объявил дополнительное решение, которым дал банку право на апелляцию, а также сохранил в силе арест до рассмотрения дела в Апелляционном суде", - отметил собеседник издания.

По его словам, решение было объявлено устно, в документах суда его пока нет. У Привата есть три недели на подготовку апелляции, уточняют в банке.

Ранее в сообщении юридической компании Fieldfisher, которая представляет в суде интересы бывших владельцев ПриватБанка, сообщалось, что Высокий суд Лондона отклонил дело ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обязав банк полностью оплатить их судебные издержки в размере $7,5 млн в течение 28 дней.

"Суд установил, что Всемирный арест активов (WFO) был ошибочным, а ПриватБанк искусственно построил дело так, чтобы банк мог присоединить Коломойского и Боголюбова к разбирательству", - утверждали юристы.

В ПриватБанке изначально подчеркивали, что WFO останется в силе до момента рассмотрения апелляции. "Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от $329 млн до $1,2 млрд, - он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в одном из официальных релизов банка.