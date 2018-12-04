Как регионалы кинули Александра Ефремова

Вадим ДЕНИСЕНКО / Деловая столица

Вчера произошло событие, которое никто почти и не заметил. Старобельский районный суд в четырнадцатый раз продлил арест экс-регионалу Александру Ефремову.

Адвокаты делали свое дело, Ефремову вызвали скорую, тянули время, но судья принял то решение, которое он принял.

Интересно не это. Интересно то, что все штатные и внештатные путиноботы просто этого не заметили. Никто из них не комментировал у себя на фб предсмертное состояние Ефремова и хунту, которая держит такого ​​больного человека; никто не написал про фашиста-судью. И самое главное - никто даже не захотел поехать на суд. Ну на фига переться в тот Старобельск?

Ефремова просто забыли. Все его ближайшие соратники прекрасно себя чувствуют на руководящих должностях в "ЛНР". "Друзья" в Киеве делятся между Ахметовым и Левочкиным. А он просто себе сидит в тюрьме. Ну должен же кто-то из регионалов сидеть?

Кому он на фиг нужен на свободе? Быть конкурентом? Быть единственным "политзаключенным"? Быть укором чьей-то совести? Ефремова не списали, его просто выбросили, как тряпки на обочину. Может, когда-нибудь, если не дай Бог вернутся к власти, его подберут. Может, он зачем-то понадобится Медведчуку, и его снова поднимут на щит. Но пока пусть сидит в тюрьме, подальше от президентских и парламентских баталий.

Мораль: Русские своих кидают. И регулярно.