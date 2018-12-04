Финансовые новости
- |
- 04.12.18
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как регионалы кинули Александра Ефремова
09:49 04.12.2018 |
Вчера произошло событие, которое никто почти и не заметил. Старобельский районный суд в четырнадцатый раз продлил арест экс-регионалу Александру Ефремову.
Адвокаты делали свое дело, Ефремову вызвали скорую, тянули время, но судья принял то решение, которое он принял.
Интересно не это. Интересно то, что все штатные и внештатные путиноботы просто этого не заметили. Никто из них не комментировал у себя на фб предсмертное состояние Ефремова и хунту, которая держит такого больного человека; никто не написал про фашиста-судью. И самое главное - никто даже не захотел поехать на суд. Ну на фига переться в тот Старобельск?
Ефремова просто забыли. Все его ближайшие соратники прекрасно себя чувствуют на руководящих должностях в "ЛНР". "Друзья" в Киеве делятся между Ахметовым и Левочкиным. А он просто себе сидит в тюрьме. Ну должен же кто-то из регионалов сидеть?
Кому он на фиг нужен на свободе? Быть конкурентом? Быть единственным "политзаключенным"? Быть укором чьей-то совести? Ефремова не списали, его просто выбросили, как тряпки на обочину. Может, когда-нибудь, если не дай Бог вернутся к власти, его подберут. Может, он зачем-то понадобится Медведчуку, и его снова поднимут на щит. Но пока пусть сидит в тюрьме, подальше от президентских и парламентских баталий.
Мораль: Русские своих кидают. И регулярно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сколько шансов у россиян пробить сухопутный коридор в Крым
|Курс доллара на межбанке 3 декабря немного откатили, но ждут взлета уже завтра
|Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40% - банкиры
|Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
|Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ
|Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
|Приватбанк сложно полностью продать частному инвестору — глава Набсовета
|Суперфейки возвращаются. Как военное положение напугало оккупантов на Донбассе
|«Ласковый теленок». Сумеет ли Ляшко пропетлять между Ахметовым и Левочкиным
|Доллар на межбанке 30 ноября опустили после спекуляций и ажиотажа
Это интересно
|NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
|Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
|Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis