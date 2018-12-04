Курс доллара на межбанке 3 декабря немного откатили, но ждут взлета уже завтра

Елена Лысенко / UBR.ua

Вялая торговля понедельника вылилась в снижение безналичного курса доллара на 6 копеек: 3 декабря межбанк закрылся в рамках 28,16-28,17 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Банкиры хором говорили о небольшой активности на рынке из-за небольшого объема заявок на покупку, и об избытке валюты.

«Открывался рынок на уровне 28,18-28,20 грн./$, ближе к 10 часам котировки выросли до 28,20-28,23 грн./$, однако не закрепились на достигнутом уровне. С выходом на торги большего числа банков выросло и предложение иностранной валюты, что поспособствовало движению к отметке 28,16-28,19 грн./$. И в этом диапазоне торги шли до обеда. Снижение курса произошло после обеда», - рассказал о ходе торгов директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Под конец дня НБУ выкупал «американца» по 28,16 грн./$, и приобрел, по подсчетам казначеев, порядка $5 млн.

«Главным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала сдержанность участников рынка в первый рабочий день месяца на фоне сокращения гривневного навеса ликвидности и готовности к дальнейшей стабилизации курса после пятничного разворота тренда к преобладанию валютного предложения над спросом, позволившему регулятору выкупить $40 млн в резервы (на прошлой неделе), «похудевшие» на $125 млн за предыдущие дни», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Постепенно выравнивается ситуация на наличном рынке, финансисты говорят о сокращении спроса на доллар. Он постепенно дешевеет в кассах. Средний курсовой диапазон на продаже валюты людям сократился на 10 копеек - до 28,20-28,40 грн./$. В нем торговали Банк Пивденный, ОТП Банк, ПУМБ, Укргазбанк, Альфа-Банк, Правэкс-Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк.

Минимальный курс доллара на продаже людям просел на 1 копейку и оказался на уровне 28,16 грн./$ (Банк Глобус), а максимальный просел сразу на 30 копеек - до 28,50 грн./$.

При этом выкуп американской валюты у населения производится в рамках 27,75-28,20 грн./$.

Дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке будет напрямую зависеть от настроений на межбанке, и от реакции Нацбанка на них. С 4 декабря иностранцы начнут покупать доллар под репатриацию дивидендов.

«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в широком диапазоне - 28,20-28,30 грн./$. После чего рынок будет следить за объемами продаж и за реакцией Нацбанк на текущие тренды», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Более оптимистично настроен Юрий Гриненко, который ждет курсовых движений на более низких уровнях - 28,10-28,20 грн./$.