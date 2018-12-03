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Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
12:59 03.12.2018 |
Одиозный нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко может сколько угодно отрицать и свое личное участие, и участие своих "побратимов" в попытке организовать Михомайдан в Грузии, но вряд ли ему хоть кто-то поверит.
Задержание в Тбилиси шестерых вооруженных граждан Украины, связанных с нардепом Семенченко и его батальоном "Донбасс", в день проведения грузинской оппозицией акции с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов, якобы из-за массовых фальсификаций, не выглядит слишком удивительным.
Большинство задержанных в тбилисских отелях "Гуру" и "Альянс" явно связаны с Семенченко и принимали активное участие в событиях Михомайдана в Киеве годичной давности, чему уже достаточно документальных подтверждений в сети. Кроме того, ряд украинских журналистов и блогеров сообщают, что среди задержанных был и сам Семенченко, однако был тут же отпущен, поскольку как народный депутат обладает дипломатическим паспортом, дающим ему иммунитет. У его же побратимов грузинские правоохранители изъяли пистолеты Макарова и "Беретта" с патронами, какое-то "автоматическое огнестрельное оружие" и "разного рода боеприпасы".
Сам Семенченко свое личное участие в этих событиях категорически отрицает, как и факт наличия у него дипломатического паспорта, обвиняя украинские СМИ в тиражировании фейков российских пропагандистов. Дескать, задержанные украинцы никакого участия в грузинском Майдане не принимали и принимать не собирались, а что касается изъятого оружия, то это вопрос туманный и надо бы заслушать версию адвокатов. При этом сам Семенченко не отрицает ни своего пребывания сейчас в Тбилиси, ни связей с задержанными. Более того, обещает приложить все усилия для оказания им правовой и дипломатической помощи.
Что же получается по версии Семенченко? Группа мужчин призывного возраста, имеющих опыт участия в протестных акциях в качестве провокаторов силового противостояния с правоохранителями (все прекрасно помнят, что во время киевского Михомайдана "группа Семенченко" именно тем и занималась, что пыталась спровоцировать полицию) приехали в Грузию в качестве туристов, что совершенно случайно совпало с местными президентскими выборами и попытками проигравшего оппозиционного кандидата Григолом Вашадзе опротестовать результаты. При этом и Вашадзе, и Семенченко с товарищами совершенно очевидно связаны с экс-президентом Грузии и бывшим украинским оппозиционером Михеилом Саакашвили. Чисто математически такое совпадение, конечно же, возможно, но чисто математически оно же стремится к нулю.
Так что по большому счету совершенно неважно, была ли попытка задержания самого Семенченко, есть ли у него дипломатический паспорт и даже было ли у его "побратимов" при себе оружие, какое и сколько. Даже по той информации, которая совершенно достоверно сегодня известна, все выглядит так, будто Семенченко "по старой дружбе" решил подсобить Саакашвили в его грузинских политических делах, но что-то пошло не так. И выглядит все это не слишком хорошо для Украины, поскольку попахивает вмешательством в суверенные дела другого государства, к тому же дружественного и союзного. Семенченко, при всей своей одиозности, все же лицо статусное - представитель законодательной власти, и за границей он представляет не только лично себя, но и государство Украина в целом.
И теперь, когда Семенченко упрекает всех и вся в тиражировании "российских пропагандистских фейков", приходится невольно задуматься, а кому на руку играет весь этот тбилисский вояж украинского депутата. И ответ тут снова вполне очевиден - Москва явно не против того, чтобы вбить клин между Украиной и новым грузинским президентом, а Семенченко со своими "орлами" оказался здесь очень кстати. Вот и имеем ситуацию, когда вектор революционного порыва Семенченко, и уже не в первый раз, направлен в сторону интересов Кремля, как это было и с киевским Михомайданом, и с блокадой Донбасса. Мы, конечно же, не имеем никаких доказательств, чтобы утверждать, что Семенченко целенаправленно действует в интересах страны-агрессора. Просто в политической жизни комбата много удивительных совпадений.
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