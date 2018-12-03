Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №0206 внесен П.Порошенко в понедельник, 3 декабря. При этом самого текста проекта закона, как и сопроводительных документов, на сайте пока не обнародовано.

Как сообщалось, 6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал инициативу президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО П.Порошенко заявил, что будет дано поручение МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия Договора: "По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне".

17 сентября президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО от 6 сентября 2018 относительно прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

Министерство иностранных дел Украины, в частности, должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с РФ в соответствии со статьей 40 настоящего договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона Украины о прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Кроме того, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

26 сентября президент Украины передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

