Суперфейки возвращаются. Как военное положение напугало оккупантов на Донбассе

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Новой волной примитивной пропаганды "власти" ОРДЛО пытаются перебить главное - резкое ухудшение жизни местного населения.

Как только в 10 областях Украины было введено на уходящей неделе военное положение, два российских армейских корпуса, дислоцированных в захваченных ими районах Донетчины и Луганщины, взбудоражились не на шутку. В ночь на 27 ноября только позиции украинских армейцев на Светлодарской дуге "ихтамнеты" поливали огнем около шести часов подряд, но, получив несколько смертоносных ответок, несколько утихомирились. А с ними пошла вдруг на спад активность боевиков по всей линии фронта.

Тем не менее во всех частях и соединениях российской оккупационной армии объявлена высшая степень боевой готовности, а кое-где даже началось бряцание военной техникой перед местными жителями под предлогом "учений по реагированию на аварии техногенного характера". Параллельно же стали распространяться зловещие слухи - мол, военное положение, введенное в Украине, обязательно аукнется устроенными украинскими ДРГ взрывами мест хранения химических и отравляющих веществ в каждом уголке ОРДЛО.

Ну а болтливый Басурин, этот неугомонный рупор "народной милиции ДНР", или, проще говоря, 1-го АК ВС РФ, вообще решил более конкретно поделиться "секретными разведданными" на этот счет. Дескать, ВСУ развернет на днях наступление под Мариуполем именно с использованием химического оружия. "Химатака будет проведена на украинской территории, в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ. Они будут пытаться выйти через Новоазовск к российской границе", - зловеще подытожил Басурин. Хотя, как известно, за все 4,5 года войны "разведданные" Басурина еще никогда не подтверждались.

Новый бум фейкотворчества

Украинское военное положение откровенно вдохновило фейкотворчество российских пропагандистов поистине от мала до велика. Если даже Путин опять, как в 2014-м, вспомнил, что "киевская хунта" предпочитает на завтрак непременно младенцев. А черноротая "теледива" Скабеева буквально ошарашила всех телезрителей канала "Россия-1" экстренной новостью из Украины: "В 10:00 по местному времени все же ввели военное положение. Милиция официально переходит на усиленный режим службы, в магазинах официально закончилась соль. Действительно, это не шутки!" И кому какое было дело, что ВП у нас ввели в 14:00 по киевскому времени, а никакой милиции уже нет несколько последних лет.

Поэтому нет ничего удивительного в "шутках" по-взрослому и на местных зомбоящиках в ОРДЛО. "Немецкий спецназ НАТО уже под Горловкой", "В Станицу Луганскую передислоцированы польские наемники, одетые в британскую униформу", "Из националистов сформировали заградотряды в Мариуполе и Волновахе" - вот только несколько суперфейков, тиражируемых последнюю неделю чуть ли не из каждого ЛДНР-утюга.

Наконец, на наиболее широкую целевую аудиторию рассчитывали фейкотворцы, пугающие очередным "снятием в Нацгвардию". То в ОРДО, то в ОРЛО, то там и там одновременно стали идти "официальные сообщения правоохранительных органов" о том, что, дескать, на КПВВ всех мужчин призывного возраста непременно задерживает СБУ, а если вдруг кто-то рискнул пересечь линию разграничения на личном автомобиле, то машину у него обязательно забирают "для нужд ВСУ".

Жить становится хуже и не веселее

Причина столь массовой штамповки фейков стала понятна достаточно быстро: новой волной примитивной пропаганды "власти" ОРДЛО просто пытаются перебить главное - резкое ухудшение жизни местного населения. Ни Пушилину, ни Пасечнику теперь даже не нужно создавать видимость "благосостояния народных республик", как это было во время осенней квазипредвыборной кампании главарей российских оккупационных администраций. Так, в Луганске возникла острая проблема с мусором, который после "выборов" 11 ноября вообще перестали вывозить, а в Донецке и окрестностях поползли вдруг вверх цены на продукты.

Например, всего за неделю в ДНР килограмм свинины подорожал в среднем на 50 руб., десяток яиц - на 20 руб., крупы - на червончик. Не минула сия доля, само собой, и хлеба: еще недавно батоны стоили по 14 руб., теперь же вынь да положь как минимум 19 руб. И, судя по всему, это только начало пресловутого "покращення вже сьогодні". Причем на фоне такого галопирующего ценообразования в худшую сторону практически нормой стали повсеместные жалобы на предприятиях в оккупации о многомесячных невыплатах зарплат, которые в лучшем случае заменяют скудными продпайками.

К примеру, работникам "Донецккокса" вместо причитающегося жалования за три месяца выдали под роспись по мешку весом в 20 кг, куда "по инициативе главы ДНР Пушилина" был помещен всяческий хлам и просрочка. И это им еще повезло, ведь с теми же рабочими горловского "Стирола" вместо денег рассчитались даже не поеденной молью мукой и гнилыми крупами, а свежими номерами газеты "Донецкая республика". На эту новость горловчане печально шутят в соцсетях: "После прочтения газеты ее нужно обязательно съесть".