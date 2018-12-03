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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Ласковый теленок». Сумеет ли Ляшко пропетлять между Ахметовым и Левочкиным

08:56 03.12.2018 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столоица

Помешать союзу главного «радикала» сразу с двумя заклятыми друзьями может только одно - очень жесткая и принципиальная позиция одного из них.

Когда 20 ноября 2018 г. Александр Вилкул объявил с парламентской трибуны об исключении из фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Сергея Левочкина, это, безусловно, касалось преимущественно ближайшего будущего главного осколка бывшей Партии регионов. Само по себе вилкуловское выступление де-факто стало официальным сообщением о политическом разводе ахметовцев и фирташевцев, о чем разговоры в "Оппоблоке" велись регулярно как минимум два последних года. Также очевидным для всех оказался тот факт, что Ринат Ахметов отказал в поддержке на президентских выборах Бойко, который в рамках сепаратного проекта "газового" крыла с Виктором Медведчуком "Оппозиционная платформа - За життя" попытался было изначально представить себя в качестве "единого кандидата от юго-востока".

Впрочем, после эпохального официоза потенциального ахметовского выдвиженца в президенты Вилкула заметно напрягся еще один будущий активный участник президентской гонки - лидер Радикальной партии Олег Ляшко. А все потому, что он в интересах своей предвыборной кампании прочно присосался, подобно фольклорному ласковому теленку, к двум олигархическим "маткам". То есть сделал это одновременно по отношению и к Ахметову, и к Левочкину, столь публично и громко побившим горшки между собой уже на самом старте большого избирательного цикла 2019 г.

Сеанс одновременного "доения"

Если до нынешнего года об ахметовских деньгах в поддержку Ляшко и компании ходили хоть упорные, но все же просто слухи, то в феврале 2018-го произошло важное в партийной жизни ляшковцев событие, буквально расставившее все точки над "і" в вопросе генерального спонсорства "радикальных патриотов". Тогда местом презентации своего "промышленного пакета реформ" Ляшко как раз выбрал один из политических и бизнес-оплотов Ахметова - город Мариуполь, что было явно приятно сердцу хозяина СКМ как по форме, так и по содержанию.

Однако настоящим знаком дружбы Олега Валерьевича и Рината Леонидовича на тот момент стало не только это, но и публичное представление нового руководителя исполкома Радикальной партии Ляшко (РПЛ). Им неожиданно для многих стал директор по техническому развитию ахметовского "Метинвеста" Юрий Зинченко, в 2012-2017 гг. работавший гендиректором ахметовского же Мариупольского металлургического завода им. Ильича. Понятное дело, что все глашатаи "радикалов" стали в один голос утверждать, что Зинченко - просто талантливый менеджер и организатор, давно симпатизирующий РПЛ. Как высказался по этому поводу ближайший соратник Ляшко нардеп Андрей Лозовой, "никакого внешнего вмешательства от любой финансово-промышленной группы в нашем штабе и партии быть не может".

Впрочем, поверить в такое "совпадение" смогли очень немногие. К тому же на принадлежащем Ахметову телеканале "Украина" вдруг стали чуть ли не ежедневно показывать комплиментарные сюжеты о Ляшко и его партии, а в издании "Сегодня" постоянно выходить статьи такого же свойства. Так что масштабная пиар-кампания РПЛ и ее лидера в ахметовских медиа стала уж слишком явной.

Плюс в собственной е-декларации за 2017 г. главному "радикалу" пришлось указать рост своего благосостояния на более чем 21 млн грн, из которых почти 18 млн грн он получил от известного ахметовца Александра Рыженкова якобы за предоставление имущества в аренду и за отчуждение недвижимого имущества - квартиры и паркоместа в Киеве. Стоит напомнить, что в прошлой Верховной Раде член фракции ПР Рыженков возглавлял комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

Тем временем за весну и лето новый глава исполкома РПЛ Зинченко сумел объездить практически все местные партячейки, взяв под полный контроль партийные бюджеты и в центре, и на местах. Уже осенью стала окончательно понятна главная функция его пребывания в партии Ляшко - быть контролером вложенных в "радикалов" финансов от своего настоящего босса Ахметова, без какого-либо своего участия в формировании партийной идеологии, а также стратегий и тактик ляшковцев на предстоящий предвыборный период.

А вот политтехнологическую нишу в штабе Ляшко заполнила креатура Левочкина - уже призабытая экс-пресс-секретарь Януковича Дарья Чепак, которая, по некоторым данным, свой контракт на работу во благо РПЛ подписала не с самим Олегом Валерьевичем либо его партийными замами, а якобы непосредственно с СКМ. Для Чепак законспирированная работа на Ляшко является премьерной в ее начавшейся карьере политтехнолога, до этого она возглавляла центр медиакоммуникаций фонда Левочкина "Новая Украина". Само собой, никто бывшую пресс-секретаршу Януковича светить не собирается - репутационного греха не оберешься. Но ее предложения по стратегическому планированию предвыборной гонки под условным названием "украинский Трамп" Ляшко якобы принял еще летом.

О возвращении Левочкина к "патронату" над РПЛ также свидетельствует резкая смена в освещении деятельности "радикалов" и их вождя телеканалом "Интер". Если раньше критика этого политика журналистами медиа Фирташа-Левочкина даже иногда зашкаливала, особенно это было заметно на примере прошлогодней истории с выигрышем Ляшко в лотерею (в "интеровских" сюжетах он тогда проходил не иначе, как "герой "Спортлото-2017"), то теперь в выпусках "Подробностей" показывают его развернутые комментарии почти на любую тему, где Ляшко представляется в наилучшем свете как настоящий борец за простых людей. Будто еще совсем недавно "Интер" не одаривал лидера Радикальной партии такими "званиями", как, например, "икона украинской коррупции" либо "удачно сыгравший в очко".

Похождения политического колобка

Собственно, Левочкину приближать к себе Ляшко не впервой. Осенью 2010-го как раз тогдашний глава АП Януковича фактически вытащил нынешнего вождя "радикалов" из пепла, когда тот был исключен из оппозиционной фракции БЮТ за сотрудничество с "сине-белой" коалицией, в частности, за голосование за нужные ПР изменения в Конституцию, закон о Кабмине и Регламенте ВР. Ляшковское пике тогда также сильно усугубил выложенный в YouTube ролик под условным названием "Боря, ти не те робиш".

Хотя, как показала дальнейшая практика, видео допроса Ляшко 1993 г. с пикантными подробностями его половой жизни особого эффекта на его ядерный электорат, живущий в сельской местности северо-запада и центра страны, не произвело ни в то время, ни теперь.
Кстати, одна из версий нашумевшего ролика до сих пор в открытом доступе, и его за столько-то лет просмотрело чуть более 1 млн человек, зато на прошлых президентских выборах-2014 за Ляшко проголосовало 1,5 млн избирателей, которые, похоже, отдают предпочтение не интернету, а телевизору, в частности, принимаемому везде и всюду канал "Интер". Поговаривают, что там же была снята более востребованная народом политическая реклама, где Ляшко пошел на борьбу "со скотыняками" с вилами, превратившимися сейчас уже в некий торговый знак политика. А по признанию телеведущего Савика Шустера, постоянное присутствие главы РПЛ в его ток-шоу, в 2011-2013 гг. выходившем на Первом национальном и "Интере", обеспечивалось прямыми указаниями именно с Банковой.

После победы Революции достоинства в 2014-м Ляшко вообще стал для Левочкина на вес золота, поэтому, по слухам, президентской гонкой главного "радикала" и последующей за ней парламентской кампанией для партии лично занимался левочкинский "центровой" - российский политтехнолог Игорь Шувалов. Результат оказался очень даже неплохим: на выборах президента Ляшко стал "бронзовым призером" с результатом 8,3%, а осенью 2014 г. РПЛ прошла в парламент, получив 7,4%. При этом их электоральный успех был бы, возможно, куда весомее, если бы "газовики" не использовали "радикалов" в качестве боевого тарана в своей информвойне с Игорем Коломойским, которую "приватовцы" с помощью канала "1+1" выиграли, из-за чего финальный рейтинг ляшковцев изрядно просел.

Однако, получив в нынешнем созыве парламента собственную фракцию, Олег Валерьевич стал дышать свободнее и тут же поступил как настоящий политический колобок, неожиданно переметнувшись в стан своего недавнего обидчика, которого до этого в лучшем случае просто именовал "олигархом Беней". Радикальное перевоплощение Ляшко из информационного оружия против Коломойского в удобный инструмент в его поддержку поначалу не касалось лично его экс-патрона - фамилия Левочкина им не упоминалась, удары наносились только по коллективному "Оппоблоку". Но в 2017 г. Ляшко и его близкий подручный Игорь Мосийчук стали уже персонально "мочить" бывшего главу АП Януковича, причем, что называется, и в хвост, и в гриву.

Дошло до того, что пресс-служба Левочкина была вынуждена назвать их претензии "рефлексом на критику, звучавшую в адрес РПЛ от общества и СМИ". "В частности, о коррупции при закупке пожарных машин, увеселительных заграничных вояжах Ляшко с его бойфрендами, вымогательстве и взяточничестве Мосийчука, показанных прямо в зале Верховной Рады, незаконном стремительном обогащении верхушки РПЛ", - говорилось в тогдашнем подробном комментарии от Левочкина. И дальше даже прозвучал прозрачный намек на угрозу - мол, вскоре вскроется многолетняя теневая система финансирования Радикальной партии. Однако никто ничего так и не вскрыл, а сейчас этого не произойдет и подавно.

Есть ли страховка от "радикального" неудобства

Таким образом, даже во время открытого противостояния между Левочкиным и Ляшко первый так и не решился откровенно сжечь со вторым мосты, рассчитывая на возобновление с ним сотрудничества в новой версии, как все в результате и случилось. Единственная интрига сохраняется в том, насколько бескомпромиссным станет теперь противостояние бывших соучредителей Партии регионов и ее правонаследника "Оппоблока", который Левочкин после своего и Бойко исключения из фракции уже поспешил политически похоронить.

Если взаимная заруба между ахметовцами и фирташевцами перейдет "в рукопашную", щепки в большом количестве полетят также в сторону ляшковцев, спонсируемых обеими группами. И вот тогда действительно раскроется во всей красе как многолетняя теневая система финансирования "радикалов" в целом, так и список личных бонусов от тайных спонсоров для партийного лидера в частности. Что вообще может обвалить годами выстраиваемую электоральную поддержку Ляшко сотоварищи. Правда, реалистичнее выглядит вариант, когда Ахметов и Левочкин попросту вынесут РПЛ за скобки своей нынешней внутривидовой борьбы, так сказать, в виде нового прочтения известной формулы "ничего личного, только бизнес".

Тем более что этому в немалой степени могут способствовать актуальные рейтинги главного "радикала" и его партии. К примеру, в последнем совместном соцопросе КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг", данные которого обнародованы в ноябре, Ляшко на президентских выборах готовы поддержать 7,6% (шестая позиция в рейтинге) среди тех респондентов, кто уже определился со своим выбором и намерен прийти на избирательные участки (такой показатель является наиболее близким к реальному результату). А за Радикальную партию в этом же исследовании электоральных настроений высказались среди активных избирателей практически столько же - 7%, оставив политпроект Ляшко также хоть и на шестом, но на последнем проходном месте.

Так что фактор текущей проходимости РПЛ в парламент является, по сути, той страховкой, которая должна обезопасить "радикалов" от всяческих неудобств со стороны и Ахметова, и Левочкина. Ведь, спрашивается, зачем рубить курицу, несущую хоть и не золотые, но вполне ликвидные яйца для лоббизма собственных интересов в парламенте следующего созыва? Впрочем, если кривая Ляшко в рейтингах пойдет вниз, то оба его спонсора могут не просто вычеркнуть его из своих приоритетов, но и по отдельности спросить с него со всей максимальной строгостью. Такова уж судьба политических колобков - всегда жить одним днем и балансировать на грани.
 

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