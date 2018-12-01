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Доллар на межбанке 30 ноября опустили после спекуляций и ажиотажа
23:53 30.11.2018 |
Военно-политическая неделя на межбанке завершилась на положительной ноте. 30 ноября безналичная торговля финишировала снижением курса доллара на 9 копеек - в рамках 28,19-28,23 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Конечно гривна не отыграла всех потерь - в минувшую пятницу рынок закрылся на 27,74-27,76 грн./$. Однако произошел перелом.
Доллар перестали раскупать как горячие пирожки, более того - его начали активнее продавать.
«По пятницам всегда берут меньше валюты, чем в другие дни, это сезонный момент, к которому все привыкли. Но еще больше сегодня сыграла дата 30 ноября - последний день месяца. Компаниям была нужна гривна для налоговых платежей и выплаты зарплат работникам, потому они активнее продавали свою валютную выручку», - объяснил Гриненко.
Говорят также, что достаточно активно продавались валютные позиции банков. Тот доллар, который финансисты запасали для спекулятивных продаж по повышенному курсу. Многие финучреждения обожглись на укреплении гривны еще вчера, и сегодня фиксировали убытки.
«Ситуативные интересы крупных игроков для финализации ими финансовых расчетов за месяц обусловили высокую активность участников рынка. А формирование банками балансов и фиксация валютных позиций на фоне затухания психологического фактора снизили спекулятивные аппетиты, о чем также свидетельствуют уменьшение спреда и сближение курсов наличного рынка с межбанком. В результате спрос на валюту просел, потянув вниз котировки», - обобщил ключевые факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Все это вместе взятое вылилось в небольшой профицит доллара. И Нацбанк в итоге выкупал валютные излишки - приобрел по подсчетам казначеев от $15 млн. до $20 млн. Сделки проводились по курсу $28,18 грн./$.
Спал ажиотаж и на наличном рынке. «В кассах уже не ощущается такого спроса на доллар, как в начале недели», - подтвердил Юрий Гриненко. При этом сильно просели ценники - сразу на 30 копеек.
30 ноября средний курс доллара на продаже людям укладывался в рамки 28,30-28,50 грн./$. В этих рамках торговали ПУМБ, ТАСкомбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Правэкс-Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль.
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