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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обыски у «Паши-мерседеса»: Зачем СБУ трясет московских попов

23:35 30.11.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Ревизии в культовых сооружениях, которыми пользуется УПЦ МП, могут обнаружить много интересного. К примеру, неразворованные ценности, которые принадлежат украинскому народу.

Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла - на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в селе Вороньки Бориспольского района. О том, что нашли, обещают сообщить дополнительно.

Интересно, что СБУ утверждает: имущественный комплекс, где прошел обыск, "принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)". Однако в Лавре настаивают, что комплекс "зарегистрирован на Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Следственные действия осуществлены в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигания межконфессиональной розни).

Кто же такой этот наместник Киево-Печерской Лавры, и почему им заинтересовалась спецслужба? Петр Дмитриевич Лебедь, он же владыка Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Успенской Киево-Печерской Лавры, викарий Киевской митрополии, постоянный член Священного Синода УПЦ Московского патриархата - волынянин. Учился в Луцком техникуме советской торговли.

Не чурается мира: не только неоднократно был депутатом областных советов Волыни и Киевщины, но и позиционировал себя как активный сторонник прежней власти, с рядом видных представителей которой дружит. Был депутатом Киевсовета от "регионалов". В интервью назвал себя основателем Партии регионов вместе с Азаровым и Рыбаком. 22 января 2014 года, когда на Майдане уже пролилась кровь, провел публичное богослужение в Лавре в присутствии тогдашнего президента Януковича.

Скандально "прославился" неоднократными конфликтами с журналистами, которые пытались взять у него комментарии по поводу дорогого автомобиля и других престижных вещей, которые он получал в подарок. За страсть монаха к атрибутам роскошной жизни его назвали "Паша-мерседес".

После смены власти регулярно "предупреждает", что "радикалы готовят захват Лавры и других храмов и монастырей, которые "находятся в ведении канонической Украинской Православной Церкви". В последний раз с таким обращением, которое не способствует межконфессиональному миру в стране, выступил в сентябре через YouTube-канал Киево-Печерской Лавры. Годом раньше писал письма к руководству государства, СБУ, МВД, Генпрокурору с просьбой предупредить захват Лавры. Националисты даже были вынуждены опровергать наличие у них соответствующих намерений.

За свои высказывания митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец". Там он назван антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия. Основанием для внесения в базу стало видео в YouTube, где митрополит угрожает "божьим проклятием" тем, кто вернет Киево-Печерскую Лавру Украинской церкви.

На срочно созванном брифинге Павел предстал в образе "лебедя мира". Говорил тихим голосом, ласково улыбался, как и подобает настоящему пастырю. И даже не верилось, что это тот батюшка, который проклинал журналистов и распоряжался гнать их из Лавры. Сегодня он уверял, что "никогда не был против суверенитета своего государства". А его действия "против церкви" назвал "в определенной степени неправомерными". Жаловался на давление власти на себя и большое количество других епископов и священников".

"То, что мне инкриминируют на основе религиозности какие-то недоразумения, что я неправильно отношусь к Патриарху Варфоломею (предстоятелю Вселенского патриархата - Ред.), что какими-то нецензурными словами называл Филарета (патриарха Украинской православной церкви - Ред.) - это все домыслы и неправда", - убеждал Павел. И следующим же пассажем подтвердил, что остается противником украинской церкви: "Я Михаила Антоновича Денисенко как человека уважаю, но он не является патриархом... потому что за ряд нарушений наша церковь его отлучила от богослужения и предала анафеме в 1995 году, когда он был митрополитом Киевским". Государство, убежден батюшка, не имеет права вмешиваться в этот вопрос, который является сугубо церковным.

Напомнил, что в настоящее время происходит ревизия имущества Лавры по приказу Министерства культуры. "Дан приказ, чтобы были проверены все реаритеты", - цитируем по оригиналу. Признал, что во время ревизии "никто никого не штурмовал и не беспокоил".

"Главное, чтобы в нашей стране наступил мир", - этот его тезис совпал с надписями на билбордах Вадима Новинского, спонсора кремлевского православия, избранного председателем фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде, и его Партии мира. В конце концов, не удержался Павел от критики в адрес закона о государственном языке. "Для чего его принимать, ведь мы и так живем в Украине", - задал хитрый вопрос представитель московской церкви.

Действительно, сейчас впервые с момента возрождения Лавры в 1988 году комиссия Министерства культуры проводит там проверку святынь и ценностей. Проверяют "наличие мощей в Ближних и Дальних пещерах Лавры", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП. Причиной стала обеспокоенность Минкульта относительно сохранения исторических и культурных ценностей в храмах УПЦ МП. Существует не лишенная смысла мысль, что после или перед предоставлением Томоса Украинской церкви ценное имущество из храмов, которые сейчас используются УПЦ МП, могут незаконно вывезти на Россию.

Проверяют также состояние сохранности имущества в Свято-Успенской Почаевской лавре, что в Тернопольской области. Напомним, в среду Кабинет министров Украины вернул Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику сооружения Почаевской лавры, отменив такую передачу, осуществленную во времена Януковича. Несколькими неделями ранее Министерство юстиции с жалобой заповедника отменило незаконную передачу комплекса сооружений Почаевской лавры в аренду Московскому патриархату аж до 2052 года. Речь о двух больших соборах, монастырских кельях, архиерейском доме - всего шести сооружениях, которые находятся, повторим, в государственной собственности.

Представители московской церкви пользуются этими абсолютно законными проверками как информационным поводом для заявлений о давлении на них и о том, что проверки станут поводом передать Лавры украинской церкви.

С одной стороны, такие меры со стороны государства действительно можно истолковать как принуждение Московской церкви в Украине к миру, отказу от совершения препятствий созданию Украинской поместной православной церкви. Однако, учитывая намерения Кремля рисовать своему идеологическому филиалу в Украине - УПЦ МП - образ "церкви-мученицы", власть действует абсолютно правильно. Ведь в контролируемых россиянами церковных сооружениях можно найти немало интересного. Скажем, документы о политических связях с предыдущим режимом, российскими спецслужбами или документальные следы злоупотреблений хозяйственного характера. Или, в конце концов, банальную подмену церковных ценностей, факты их сбыта. И тогда станет понятно: церковь-"воровка" не может быть "мученицей".
 

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