Удастся ли Украине перекрыть Путину Босфор

Андрій Коваленко / Depo.ua

Вчера Дональд Трамп официально сообщил в Твиттере, что встреча с Владимиром Путиным на полях саммита G20 отменяется. После отсутствия разговора между президентами в Париже на России очень надеялись, что они встретятся в Аргентине. Но Трамп, дождавшись отчета разведки касательно событий в Керченском проливе, односторонне отменил рандеву до решения ситуации и освобождения наших арестованных моряков.

Параллельно с этим Украина продолжает побеждать Россию медийно. ЕСПЧ на обращение Минюста обязал Россию отчитаться о состоянии пленных моряков. О поддержке новых санкций против РФ заговорил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. А канцлер Германии Ангела Меркель заверила во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом на полях украинско-немецкого бизнес-форума, что лично поговорит с Путиным о Азове, освобождении наших ребят и транзите газа. Это только на первый взгляд хорошо для нас, но на самом деле лучше для Путина. Потому что любой контакт с мировыми лидерами для него - это усиление переговорной позиции. Поэтому пленные моряки и будут использоваться с этой целью. И мы только проиграем, потому что отпускать украинцев и прислушиваться к Меркель сразу Путин не станет.

Добавил жару командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на второй Международной конференции по морской безопасности, которая проходит в Киеве.

"Мы будем требовать закрытия Босфора и Дарданелл для РФ в связи с агрессивными действиями России в Черном и Азовском морях. Такая мера предусмотрена Конвенцией Монтре о статусе проливов", - заявил адмирал.

Здесь стоит сразу сделать уточнение, что согласно Конвенции Монтре от 1936-го года, за торговыми судами всех стран сохраняется свободное право прохода проливами. Но режим прохода военных кораблей для черноморских и нечерноморских стран отличается. Общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. тонн. Повышение этого максимума до 45 тыс. тонн возможно в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран. Срок пребывания в море кораблей нечерноморских государств ограничен 21 сутками. Именно поэтому НАТО не будет вводить корабли в море.

Проще говоря, американские корабли, которые регулярно заходят в море и следуют к берегам Румынии, Турции, а также Украины для совместных учений, не могут дислоцироваться в регионе на постоянной основе.

Такие ограничения, особенно после аннексии Крыма, дают России возможность свободно чувствовать себя в богатом нефтегазовыми залежами Черном море даже несмотря на то, что выход к нему имеют три члена НАТО - Болгария, Румыния и Турция. У первых двух слишком слабый флот, а с Турцией, которая контролирует Босфор, у Кремля много общих интересов, от "Турецкого потока", строительства турецкой АЭС Аккую, до Сирии. Украина и Грузия, которые являются союзниками НАТО, также не имеют конкурентных ВМС.

Какие планы у Украины

Когда адмирал Воронченко делился своим экспертным мнением, он сослался на статью 19 Конвенции Монтре. В ней прописано, что во время войны, если Турция не является воюющей стороной, "военные суда воюющих государств не имеют права проходить через Проливы", а также "военным судам воюющих государств запрещается производить любого рода захваты, осуществлять право посещения и осмотра а также совершать любые враждебные действия в Проливах".

Именно педалируя вопрос войны с Россией, Украина, похоже, планирует создать предпосылку для перекрытия российским военным кораблям Босфора. Вследствие чего, очевидно, должно пострадать обеспечение оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. А также будут ограничены возможности российского флота по проведению операций у берегов Сирии, потому что единственный путь из Черного моря в Средиземное лежит через Босфор, Мраморное море, Дарданеллы и Эгейское море.

Очень удивляет, что такие глобальные заявления делает командующий ВМС, который должен был бы рассказывать, на каком этапе находится создание "москитного флота", а не глава МИД Павел Климкин или глава Минюста Павел Петренко. Потому что вопрос напрямую связан с международной политикой и правом. Более того - работа над такими вещами требует подключения юридических компаний, которые занимаются морским правом. Это достаточно недешевое удовольствие.

Кроме этого, сама возможная тактика Украины выглядит странной.

Во-первых, даже несмотря на введенное военное положение в 10 областях, формально войны с Россией у нас нет. Речь не об эмоциональном аспекте, а чисто юридическом. Признание России страной-агрессором и оккупантом на законодательном уровне не является объявлением войны.

Во-вторых, если даже и будет создан прецедент, и Россия будет признана воюющей стороной из-за агрессии в Керченском проливе, то такой же воюющей страной будет Украина. И к ней будут применяться такие же санкции по закрытию Босфора с 19 статьей Конвенции Монтре, как и в отношении России. Бесспорно, мы не понесем из-за этого больших потерь. Пройти через Босфор сегодня может разве наш старенький фрегат "Гетман Сагайдачный", который за свои 25 лет принимал участие в совместных операциях с кораблями НАТО, входил в Средиземное море. Россияне испытают гораздо больше неудобств. Но слишком ли больших? Группировки в Сирии они удачно обеспечивают с воздуха. А стрельбу "калибрами" по "врагам" на территории Сирии русские практиковали не только из Средиземного моря, но и из Каспийского. Заблокированный Босфор для Путина, даже в теории, разве что станет имиджевым ударом, чем чем-то болезненным. Также это не решит проблем на Черном и Азовском морях, где Кремль превратил Крым в военную базу с новейшим вооружением, а модернизация флота хоть и тормозит, но все же продолжается. Конкуренцию россиянам в регионе могут создать разве что турки. Но они не приплывут на Азов защищать прибрежные воды Мариуполя и Бердянска.

В-третьих, даже речь о такой идее из уст адмирала Воронченко уже дает козырь Турции. Эрдоган предложил, чтобы турки стали посредниками между Россией и Украиной в решении кризиса на море. С Путиным у Эрдогана достаточно рабочие отношения. Кроме экономического сотрудничества они даже в Сирии находят компромисс. Турции сейчас очень выгодно вступить в этот кризис для торгов с США, которые летом ввели против Турции санкции, а также имеют разногласия относительно "борьбы с терроризмом" и экономических интересов, в частности в Сирии.

Американцы точно не отказались бы от закрытия Босфора для российских военных кораблей. Потому что это сняло бы с повестки дня вопрос присутствия российского флота в Средиземном море, который вынужден был бы выйти с баз в Севастополе и Новороссийске.

Также Турции может быть выгоден "козырь Босфора" в разговоре с Россией. Не только из-за сирийских дел, в частности в Идлибе, но и проекта канала "Стамбул", которым планируется связать Черное и Мраморное моря. С инициативой строительства 43 км канала уже выступал Эрдоган. И говорил, что он должен стать альтернативой Босфору. Цель строительства - экономическая. Уже сейчас трафик торговых кораблей достаточно большой для Босфора, а, в случае аварий, канал блокируется, страдает логистика. И на канал "Стамбул" нужны инвестиции. Не исключено - деньги можно будет найти на России. Их могут дать и американцы, но за этим последуют их условия.

Реформирование Конвенции Монтре

Во время Львовского форума американский политолог, руководитель Джеймстанунского фонда Глен Говард заявлял о необходимости пересмотра конвенции Монтре 1936 года, которая мешает американским кораблям постоянно находиться в Черном море. Их пребывание там ограничивается 21 днем. И именно это мешает США сдерживать русских в регионе. Усиление России в Черном море является вызовом для Восточного фланга НАТО. Румынский и болгарский флоты являются устаревшими. Хотя НАТО укрепляет свое присутствие в регионе, в частности, США поставляют Румынии батареи ПРО, конечно же, за деньги, вопрос мощности на воде очень актуален. Бесспорно, можно работать с союзниками, как с Украиной, поставляя "Айленды" и предлагая фрегаты. Впрочем, как показывает опыт, вопрос затягивается, в частности из-за нежелания стран платить деньги за транспортировку и обучение команды, а также бюрократии.

Гораздо надежнее иметь возможность обеспечить постоянное присутствие именно американского флота на море. Турция имеет собственные интересы, и на них полагаться американцы не могут.

Поэтому США заинтересованы в пересмотре Конвенции Монтре. И украинско-российский кризис, а также возможное строительство канала "Стамбул", могут стать отправной точкой к педалированию этого вопроса. Понятно, что против будет выступать Россия.

Здесь есть дополнительные сложности. Потому что интерес США к пересмотру Конвенции усилит переговорную позицию Турции. И уже турки будут торговаться с американцами. Например, Эрдоган может требовать от США закрыть глаза на закупку российских С-400 и не исключать Турцию из программы F-35. Да и вообще закрывать глаза на связи с Россией и внутреннюю политику Турции, в частности реакцию на это санкциями.

Именно поэтому возможность начала соответствующей работы со стороны США выглядит сомнительной. Сейчас им не очень выгодно усиливать позиции Эрдогана.

Удастся ли Украине перекрыть Путину Босфор

Сегодня такая перспектива выглядит сомнительной. Как минимум потому, что у Турции и России гораздо больше общих экономических связей и интересов, чем у Анкары и Киева. Мы уже упоминали о строительстве россиянами АЭС, а также запуске "Турецкого потока", работа которого в результате конфликта, который возникнет в случае закрытия Босфора, может прекратиться. Турция зависима от российских ресурсов и туристов. Прибыль Турции от последних только в 2017-м году составил $4,5 млрд. Украинскими туристами россиян не перекрыть. Так же Украина вряд ли сможет помочь Турции утихомирить курдов, которых быстро взбодрят российские спецслужбы в случае ссоры из-за Босфора. Конфликты в Сирии между государствами также гарантированы. Сейчас россияне гарантируют там сохранение турецких интересов.

Проще говоря, перекрытие Босфора у Эрдогана придется банально "купить". Деньгами, интересами, ресурсами, которых у Украины нет. Готовы ли к этому страны Запада, США, особенно учитывая слишком малый вред России, который нанесет этот шаг - еще тот вопрос. Кажется, что в этой истории речь может идти исключительно о пересмотре Конвенции Монтре в интересах США. Но и такая перспектива пока не выглядит реальной.