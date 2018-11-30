Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия одобрила выделение 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомисси, передают Українськi Новини.

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение первых 500 млн евро новой программы макрофинансовой помощи Украине", - сказано в нем.

Отмечается, что Украина выполнила свои политические обязательства для получения первого транша, что ЕС считает важным свидетельством продолжения реформ в стране, несмотря на текущую ситуацию с безопасностью и предстоящие выборы.

В целом новая программа макрофинансовой помощи рассчитана на 1 млрд евро.

После выплаты первого транша сумма предоставленной с 2014 года помощи Украине от ЕС составит 3,3 млрд евро.

Президент Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook поблагодарил Еврокомиссию за принятое решение, назвав его важным сигналом поддержки ЕС Украины в условиях последних вызовов со стороны России.

Как сообщали Українськi Новини, в середине октября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе Stand by с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов.