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Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал информирует, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола", - сообщил П.Цигикал на совещании у президента Украины по вопросу усиления обороноспособности страны в пятницу утром.
При этом он подчеркнул, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.
"Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году?", - спросил глава государства и получил утвердительный ответ.
Президент также подчеркнул важность усиления требований к регистрации, особенно в областях, где введено военное положение в отношении граждан Российской Федерации. "Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - поручил П.Порошенко.
Позже в микроблоге главы государства в соцсети Twitter появилось сообщение, что ограничение введено для предупреждения формирования российских военизированных формирований на территории Украины. "Украина ввела ограничение по въезду граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые в действительности являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, какие они планировали еще в 2014 году", -написал П.Порошенко.
Как сообщалось, еще 14 апреля 2014 года Государственная пограничная служба Украины существенно ограничила въезд на территорию страны взрослым мужчинам - гражданам РФ в связи с угрозой террористических актов.
Ограничение действовало в отношении мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Их пропуск осуществлялся лишь в экстренных случаях и по решению начальника регионального управления (пограничного отряда) после проведения контроля: например, при наличии документов, подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников.
Свое решение об ужесточение погранконтроля с Россией Украина начала реализовывать практически незамедлительно - за первые сутки не пустили в страну 100 пассажиров трех авиакомпаний РФ. Однако уже на следующий день количество отказов значительно снизилось. По состоянию на начало декабря украинские пограничники отказали во въезде в страну почти 14,5 тысячам гражданам РФ. При этом если в 2013 году в Украину въехало более 9 млн граждан РФ, а в 2014 по состоянию на начало декабря - лишь 2,3 млн.
Официальной информации о снятии ограничений на въезд гражданам РФ в Украину, введенных в 2014 году, нет. С 1 января 2018 года Госпогранслужба Украины ввела фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из РФ, во исполнении решения СНБО и соответствующего указа президента "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".
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