В роли «Нептуна». В Генштабе придумали, чем уничтожать российские корабли в Азовском море

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Жесткий кризис в Черном море поставил военное командование Украины перед огромной проблемой - отсутствием на вооружении противокорабельного комплекса.

Военная промышленность за последние пару лет уже "выдала на гора" вполне работоспособный ракетный противокорабельный комплекс "Нептун". Однако пока он находится на стадии государственных испытаний и о принятии его на вооружении и разворачивании серийного производства можно говорить только примерно к середине следующего года.

А реальное оружие для сдерживания российской гибридной агрессии в Азовско-черноморском регионе нужно уже сегодня. Поэтому срочно начались поиски замены - такого себе эрцаза противокорабельной ракеты.

Только в этом разрезе можно рассматривать информацию от заместителя начальника Генштаба генерал-майора Родиона Тимошенко, который на пресс-конференции 28 ноября заявил, что в декабре "будут проведены стрельбы из зенитно-ракетного комплекса С-125-2Д1 "Печора-2Д" по морским надводным целям".

Это сообщение серьезно выбивается из общего контекста - ведь только в начале месяца на полигоне в Херсонской области этот комплекс был испытан в качестве средства ПВО. Напомним, что эта модификация устаревшего советского комплекса от частной компании "Аэротехника-МЛТ" одна из самых современных на сегодняшний день и позволяет поражать воздушные цели на дальности до 42 км. Разработана она в инициативном порядке еще в 2015 г., при этом ресурс ЗРК был увеличен на 15 лет, решены задачи повышения надежности, мобильности, живучести комплекса и устойчивости к воздействию радиоэлектронных помех.

Информации о новой противокорабельной модификации в открытой печати нет, однако можно предположить, что дополнительные возможности появились за счет установки современной головки самонаведения. И с большой долей вероятности она производства конструкторского бюро "Радионикс" и разработана для "Нептуна". Кроме того, по всей видимости конструкторы каким-то образом решили вариант сопряжения с радиолокационной станцией обнаружения и целеуказания "Минерал-МЕ". В любом другом случае эта модификация не имеет особого значения. Кроме того, ракеты должны быть серьезно доработаны - так, должен быть как минимум установлен другой взрыватель - контактный ударного действия.

Стоит отметить, что разработанный в 1961 г. комплекс С-125 штатно может поражать наземные цели, однако в далекие советские времена такие учебно-боевые задачи даже не отрабатывались расчетами - хватало других средств береговой обороны.

По наземным целям в своей истории комплекс применялся единственный раз - в начале "нулевых" во время гражданской войны в Ливии. Тогда впервые в ходе боев различных группировок мусульманских боевиков на фото и видео засветились запуски зенитных ракет по наземным целям как с буксируемых пусковых установок, так и с различной бронетехники (в частности танка Т-55).

Стоит сказать несколько слов и боевой эффективности такого комплекса. По советским инструкциям, в случае применения по наземным целям дальность поражения составляла всего 17 км. Правда, на всем протяжении своей службы комплекс модернизировался, а "Аэротехника-МЛТ" вообще заявляет, что в ходе работ было заменено примерно 90% элементной базы. Тем не менее, стоит предположить, что дальность поражения надводной цели все-таки не впечатляющая - всего 10-15 км (что, однако для небольшого Азовского моря вполне нормально).

Кроме того, смущает откровенно небольшая мощность боевой части - всего 72 кг, что явно мало, чтобы утопить более или менее приличный корабль. С другой стороны, если рассматривать в качестве целей российские пограничные корабли и катера, то нанести серьезные повреждения этим "лоханкам", чаще всего переделанных из морских буксиров, вполне реально. Правда, в том случае если все-таки удастся попасть.

Еще один минус комплекса - причем как в зенитном, так и противокорабельном вариантах - это его немобильность. Расчет С-125 может работать только с подготовленных позиций и значит очень уязвим для ответного удара.

Большим плюсом в наших непростых условиях гибридной войны является наличие на складах просто огромного количества ЗУР В-601ПД - до 2014 г. именно Украина обеспечивала все зарубежные поставки этих ракет в страны Азии и Африки, которые шли не только из Украины, но из России и Беларуси. И, конечно, серийное производство головок самонаведения.

Понятно, что специализированный комплекс "Нептун" чисто теоретически имеет более серьезные возможности как в плане поражения маневрирующей морской цели, дальности применения и мощности боевой части. Однако сейчас все упирается во время, которого у нас из-за агрессивной политики России просто нет. Поэтому и приходится придумывать такие вот довольно экзотические варианты с сомнительной эффективностью.

Но и это будет серьезным дополнением к тем средствам береговой обороны, которыми Украина располагает прежде всего на Азовском побережье, которое находится в зоне ответственности российской погранохраны. О Черноморском побережье и его надежном прикрытии сейчас, увы, речи не идет, так как тут Россия вполне может задействовать гораздо более мощный Черноморский флот.

Итак, для возможного противодействия российскому флоту на Азовском побережье наши военные стянули все что можно - прежде всего, конечно, это артиллерию. И не только 152-мм буксируемые орудия "Гиацинт", но и реактивную в виде БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч". Однако это средство прежде всего поражения площадных целей.

Есть большая доля вероятности, что в случае локальной операции могут быть привлечены и "Смерч" с современными корректируемыми боеприпасами "Вільха", не так давно принятые на вооружение. Вот они являются довольно эффективным средством - хотя, конечно, не таким мощным как противокорабельная ракета (или даже "эрзац" в виде С-125-2Д1) ввиду достаточно слабой боевой части. Тем не менее, эти ракеты при умелом использовании могут нанести определенный ущерб противнику.

Не стоит забывать также и авиацию с управляемыми ракетами - не зря по тревоге была поднята 229-я бригада тактической авиации. Ее штурмовики Су-25 могут нести управляемые ракеты Х-25, которые не так давно снова стали поступать на вооружение Воздушных Сил.

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на скромные возможности, сейчас Украина стянула на угрожаемые направления буквально все, что только возможно в наших условиях. Причем, если испытания в декабре будут успешными, то силы береговой обороны получат и некое подобие противокорабельной ракеты, которая станет на боевое дежурство пока не будет окончательно доработан мощный "Нептун".