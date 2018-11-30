Финансовые новости
- |
- 30.11.18
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40
08:36 30.11.2018 |
Украинской стороной было уже прекращено действие 48 договоров, министр иностранных дел Украины прогнозирует прекращение в ближайшее время еще около 40 договоров.
"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.
По его словам, в частности, прекратит свое действие договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40
|Нацбанк остановил подорожание доллара на межбанке 29 ноября
|Voxcheck. Альтернативна економіка Ігоря Коломойського
|Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ІТ на службі у фіскалів: чого чекати бізнесу
|Нападение в Одессе: Как Гриценко превращает себя в жертву режима
|Больные места Порошенко. Как отклеить ярлыки «барыги» и «узурпатора»
|Совет директоров МВФ может рассмотреть вопрос об утверждении новой программы для Украины после 10 декабря
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
Это интересно
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации