Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40

Украинской стороной было уже прекращено действие 48 договоров, министр иностранных дел Украины прогнозирует прекращение в ближайшее время еще около 40 договоров.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

По его словам, в частности, прекратит свое действие договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ".