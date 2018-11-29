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Нацбанк остановил подорожание доллара на межбанке 29 ноября
22:34 29.11.2018 |
Валютные распродажи Нацбанка начали приносить реальные плоды. По итогам межбанковских торгов 29 ноября курс доллара просел на 3 копейки - до 28,26-28,32 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На рынке происходило тоже самое, что и в понедельник-среду - экспортеры придерживали свой доллар в надежде на дальнейшее валютное подорожание. А импортеры вовсю скупали все, что появлялось на торгах. И главными продавцами по-прежнему оставались госбанки и Нацбанк. Регулятор неоднократно выходил с продажами доллара: сначала по 28,40 грн./$, а затем застолбил ценник на 28,39 грн./$ и продавал «американца» по единому курсу. По оценкам финансистов, сегодня он вылил на рынок до $40 млн.
«Продажи регулятора не только поддерживают гривну, но и задают тренд. Рынок еще вчера понял, что НБУ защищает уровень 28,35 грн./$, а сегодня снова в этом убедился», - отметил председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.
Говорят, что не всех устраивает такой курсовой откат. Во-первых, многие банки накупили крупные партии доллара себе на позицию под дальнейшую перепродажу по повышенному курсу. Во-вторых, часть банков вкладывалась в валютные облигации внутреннего госзайма, чтобы заработать на росте курса: они индексные - Минфин платит больше процентов в гривне, когда доллар дорожает.
«Высокая активность участников рынка в связи с окончанием финансового месяца и завершением расчетов с контрагентами на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении последствий действия военного положения стала основным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня. Нисходящая динамика и сужение спреда котировок наличного рынка свидетельствуют о его неготовности дальше раскачивать спекулятивный тренд на повышение», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
И уточнил курсы валют. «Наличный рынок открылся котировками 28,40-29,50 грн./$, к середине дня они снизились до 28,33-28,38 грн./$», - добавил Куринной.
На сегодня финансисты дают разные прогнозы. Немногие верят в дальнейшее укрепление гривны: только Куринной поставил на завтра прогноз в рамках 28,20-28,30 грн./$. Большинство финансистов говорит о сохранении текущих позиций.
«Межбанк вполне может постоять на нынешних позициях. Ведь НБУ доказал свою готовность мощно заливать рынок долларом, как только котировки достигают 28,35 грн./$. К тому же ряд банков обожглось на крупных покупках валюты», - отметил Кравец.
А Юрий Гриненко допускает два сценария: «Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,25-28,35 грн./$. После чего, либо закрепится возле отметки 28,35 грн./$, либо снова приподнимется в область 28,40 грн./$. Рынок продолжает переваривать крупные выплаты по НДС и ждет еще вливания по этой статье».
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