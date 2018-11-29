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Нападение в Одессе: Как Гриценко превращает себя в жертву режима
14:35 29.11.2018 |
Драка, в результате которой досталось Анатолию Гриценко и его сторонникам, наталкивает на неприятные мысли о возможности повторения истории 20-летней давности, когда было совершено кровавое покушение на Витренко.
Вчера вечером в Одессе произошел инцидент с потенциальным кандидатом в президенты Анатолием Гриценко и его сторонниками. Около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" перед входом в офисный центр, где находится радиостанция, на которой у политика был запланирован прямой эфир. Инциденту предшествовала попытка представителей неназванных активистов вручить экс-министру обороны тыкву с фаллоимитатором и оскорбительной надписью. Гриценко "подарок" отверг, после чего кто-то бросил в политика яйцом - и началась потасовка. По результатам происшествия полиция возбудила уголовное производство по статье 296 УКУ (хулиганство).
После непродолжительных раздумий лидер "Гражданской позиции" обвинил в организации нападения президента. "Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич?", - написал полковник на своей странице в Фейсбук, сообщив, что в результате нападения пострадали 3 его однопартийца.
Что ж, есть и такая тактика: ищи себе оппонента, весомей тебя, и твой собственный масштаб в глазах избирателей тоже будет расти. Но, чтобы понять суть любого события, стоит найти ответ на вопрос: "Кому это выгодно?". Мы ничего не утверждаем, но практически нет сомнений, что именно Порошенко менее всего выгодно нападение на любого из кандидатов в президенты. Для чего президенту, которого сейчас не пытается атаковать разве что ленивый, еще и обвинения в организации покушений на политиков?
К сожалению, происходит то, что и предполагал Depo.ua: претенденты на булаву будут использовать для своего пиара тему военного положения. Гриценко, похоже, захотел опередить других, вот и подался в Одессу. Хотя, как бывший военный, мог именно сейчас от такой поездки воздержаться, чтобы не создавать повода для провокаций. Или именно такого развития событий и хотели его штабисты? Кто бы заметил визит в регион одного из многих кандидатов, а так - возможность лишний раз пошпынять "преступный режим"...
Гриценко не единственный, кто решил войти в образ "жертвы". Радикальный Олег Ляшко целое видео записал и разместил на своей странице в Фейсбук о том, как президент "дискредитирует его в информпространстве". Там этот политик, между прочим, говорит, что "поломает планы президента". Или вспомним, как Тимошенко после пиар-визита в Смелу обвинила в проблемах с отоплением города не местную власть, на самом деле виновную в них, а Порошенко.
Но Гриценко поднял эту планку до крайне опасного уровня. Остается надеяться, что правоохранители быстро поймают нападавших и назовут фамилии тех, кто организовал провокацию. Однако Анатолий Степанович уже вбросил в общество зерна "измены", бездоказательно обвинив Порошенко, и они обязательно прорастут. Впрочем, вряд ли сам кандидат что-то выиграет от собранного "урожая".
История наших выборов знает пример кровавого нападения. 2 октября 1999 года в Кривом Роге в толпу людей, которые встречались с кандидатом в президенты Украины Наталией Витренко, бросили гранаты. Вследствие этого пострадала сама лидер ПСПУ и еще 45 присутствующих на встрече. Милиция задержала нападавших, и впоследствии они оказались на скамье подсудимых. Тот инцидент нанес рейтинговый удар по лидеру социалистов Александру Морозу, с которым Витренко еще раньше побила горшки - одним из нападавших оказалось доверенное лицо Мороза - Сергей Иванченко. На тех выборах и Мороз, и Витренко во второй тур не прошли. Тогда было много разных версий. Согласно одной из них, за преступлением стояла Банковая. Однако никаких доказательств тому не нашли.
Эту историю почти 20-летней давности мы напомнили не зря. У каждого события, которое происходит в предвыборный период, обязательно есть конечная цель - поднятие собственного рейтинга и опущение рейтинга оппонента. Поэтому кто-то сам провоцирует конфликты и драки, потому что избиратели любят обиженных, и мы еще услышим десятки заявлений от кандидатов в президенты о нападениях на своих агитаторов. Да и на них самих. А кто-то действительно может стать объектом террористической атаки. Так что, видимо, стоит напомнить всем кандидатам народную мудрость "Не буди лихо, пока тихо": не следует подсказывать внешнему врагу, какими методами дестабилизировать ситуацию в Украине накануне и в течение и без того сложного избирательного 2019 года. Потому что это опасная игра и для охотников за булавой, и для избирателей.
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