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Совет директоров МВФ может рассмотреть вопрос об утверждении новой программы для Украины после 10 декабря
07:43 29.11.2018 |
Совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос об одобрении новой программы сотрудничества с Украиной на своем заседании после 10 декабря.
Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристин Лагард по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, размещенном на сайте фонда, передают Українські Новини.
До 10 декабря, согласно заявлению, Украина должна будет окончательно выполнить все предварительные условия для утверждения новой программы.
"Все предварительные обязательные условия, как ожидается, будут выполнены украинскими властями до 10 декабря, и после этого совет директоров обсудит предоставление программы stand by", - сказано в заявлении.
Также отмечено, что МВФ удовлетворен принятым Украиной бюджетом на 2019 год.
Кроме того, Лагард сообщила, что не исключена возможность предоставления технической помощи от МВФ для укрепления налогового администрирования.
Как сообщали Українські Новини, МВФ может предоставить Украине новую программу stand by в размере 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.
Ожидается, что сумма первого транша составит 1,5 млрд долларов.
Предварительными условиями для заключения программы были повышения цен на газ для населения и принятие бюджета на 2019.
На сегодняшний день МВФ ожидает, что НКРЕКП утвердит новые тарифы на тепло и горячую воду в Украине.
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