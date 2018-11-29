Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
23:56 28.11.2018 |
Курс доллара уверенно шагает вверх. 28 ноября валютная торговля на межбанке завершилась его повышением еще на 19 копеек - до 28,33-28,35 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели безналичный «американец» подорожал на 59 копеек.
Причины валютного подорожания те же, что вчера и позавчера, рынок к ним привык, и уже спокойнее идет вверх:
* психологическая реакция на военное положение на безналичном и наличном рынке;
* продолжающиеся выплаты Госказначейства по НДС, которые насыщают счета бизнеса гривной, подталкивая к сокращению валютных продаж.
«Главным фактором влияния на курсовую динамику остается психологический настрой рынка на возможную дальнейшую дестабилизацию ситуации в стране. Его усиливают окончание календарного месяца с возмещениями НДС и опережающие межбанк котировки наличного рынка. На растущем тренде предложение валюты сужается до объемов обязательных продаж, точечных вливаний НБУ и госбанков, которые суммарно не перекрывает резко возросший спрос на валюту», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Чиновников сложно в чем-то упрекать. Они второй день подряд остаются главными продавцами на межбанке. Госбанки вышли на торги на открытии, а НБУ чуть позже. Регулятор продавал валюту в несколько заходов: по 28,25 грн./$, затем по 28,27 грн./$ и по 28,29 грн./$, а под финиш межбанка - по 28,31 грн./$. По оценкам казначеев, регулятор сегодня выбросил на рынок около $70 млн., а совокупно с госбанками - порядка $90 млн.
Если бы экспортеры продавали большую часть выручки, таких вливаний хватило бы, чтобы остановить подорожание доллара. Но из-за того, что они отдают на межбанк только обязательные к продаже 50% выручки - валюты явно не хватает. Подталкивать же бизнес к более масштабным продажам Нацбанк отказался - его пресс-служба сегодня официально подтвердила это UBR.ua. Никаких ограничений или новых требований не будет. Вероятно, не зарегулированный валютный рынок - одно из условий МВФ для выделения кредита.
Так что НБУ придется и дальше заваливать межбанк долларом. Может даже нужно будет выбросить на рынок большую часть купленного за последние месяцы: с начала осени чистые валютные покупки регулятора составили чуть больше $560 млн.
Только так можно оставить подорожание доллара на межбанке - без интервенций НБУ безналичный курс давно бы перемахнул за 30 грн./$, и сдержать рост его курса в кассах банков. На наличном рынке, кстати, ценовой коридор на продаже доллара сузился со вчерашних 28,50-29,0 грн./$ до 28,50-28,80 грн./$. Максимальный ценник уменьшился на 50 копеек - до 29,50 грн./$, а минимальный подскочил сразу на 25 копеек - до 28,40 грн./$.
Ситуацию на наличном рынке называют уже более-менее спокойной. Правда, финансисты сразу предупреждают, что ценники в кассах будут двигаться пропорционально межбанку. А он продолжит подниматься.
«Скорее всего, завтра безналичный рынок снова будет открываться на росте. Думаю, в рамках 28,35-28,45 грн./$, и валютный курс может дальше подрастать. Ведь сегодня экспортеры получили новую крупную порцию по НДС. Так что снова будут отдавать на межбанк в основном обязательную к продаже валюту», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Более оптимистично на завтра настроен Олег Куринной - 28,20-28,30 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
|Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: Потенциал развития украинского рынка огромен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему важно доказать, что россияне атаковали наши корабли с воздуха
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
|Коломойский о Донбассе: «При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой»
|Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам - заявление Совета НАТО
|Почему в Керченском проливе победила Украина
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
Это интересно
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года