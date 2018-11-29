Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара уверенно шагает вверх. 28 ноября валютная торговля на межбанке завершилась его повышением еще на 19 копеек - до 28,33-28,35 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели безналичный «американец» подорожал на 59 копеек.

Причины валютного подорожания те же, что вчера и позавчера, рынок к ним привык, и уже спокойнее идет вверх:

* психологическая реакция на военное положение на безналичном и наличном рынке;

* продолжающиеся выплаты Госказначейства по НДС, которые насыщают счета бизнеса гривной, подталкивая к сокращению валютных продаж.

«Главным фактором влияния на курсовую динамику остается психологический настрой рынка на возможную дальнейшую дестабилизацию ситуации в стране. Его усиливают окончание календарного месяца с возмещениями НДС и опережающие межбанк котировки наличного рынка. На растущем тренде предложение валюты сужается до объемов обязательных продаж, точечных вливаний НБУ и госбанков, которые суммарно не перекрывает резко возросший спрос на валюту», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Чиновников сложно в чем-то упрекать. Они второй день подряд остаются главными продавцами на межбанке. Госбанки вышли на торги на открытии, а НБУ чуть позже. Регулятор продавал валюту в несколько заходов: по 28,25 грн./$, затем по 28,27 грн./$ и по 28,29 грн./$, а под финиш межбанка - по 28,31 грн./$. По оценкам казначеев, регулятор сегодня выбросил на рынок около $70 млн., а совокупно с госбанками - порядка $90 млн.

Если бы экспортеры продавали большую часть выручки, таких вливаний хватило бы, чтобы остановить подорожание доллара. Но из-за того, что они отдают на межбанк только обязательные к продаже 50% выручки - валюты явно не хватает. Подталкивать же бизнес к более масштабным продажам Нацбанк отказался - его пресс-служба сегодня официально подтвердила это UBR.ua. Никаких ограничений или новых требований не будет. Вероятно, не зарегулированный валютный рынок - одно из условий МВФ для выделения кредита.

Так что НБУ придется и дальше заваливать межбанк долларом. Может даже нужно будет выбросить на рынок большую часть купленного за последние месяцы: с начала осени чистые валютные покупки регулятора составили чуть больше $560 млн.

Только так можно оставить подорожание доллара на межбанке - без интервенций НБУ безналичный курс давно бы перемахнул за 30 грн./$, и сдержать рост его курса в кассах банков. На наличном рынке, кстати, ценовой коридор на продаже доллара сузился со вчерашних 28,50-29,0 грн./$ до 28,50-28,80 грн./$. Максимальный ценник уменьшился на 50 копеек - до 29,50 грн./$, а минимальный подскочил сразу на 25 копеек - до 28,40 грн./$.

Ситуацию на наличном рынке называют уже более-менее спокойной. Правда, финансисты сразу предупреждают, что ценники в кассах будут двигаться пропорционально межбанку. А он продолжит подниматься.

«Скорее всего, завтра безналичный рынок снова будет открываться на росте. Думаю, в рамках 28,35-28,45 грн./$, и валютный курс может дальше подрастать. Ведь сегодня экспортеры получили новую крупную порцию по НДС. Так что снова будут отдавать на межбанк в основном обязательную к продаже валюту», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Более оптимистично на завтра настроен Олег Куринной - 28,20-28,30 грн./$.