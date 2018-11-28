Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Зрадофильский пассаж Коломойского о том, что Украина на Донбассе "воюет сама с собой" стал отличной иллюстрацией идеологической всеядности олигарха.

Опальный олигарх Игорь Коломойский, проживающий нынче в Израиле, умудрился буквально несколькими предложениями разрушить свой имидж спасителя Украины от путинского гибридного завоевания. Фразы из его последнего интервью о том, Путин на самом деле на Донбассе "не командует", что Украина там "воюет сама с собой" и что "нам надо о чем-то договариваться, с теми кто там есть" и тогда деоккупация Донбасса произойдет легко и в "достаточно обозримом быстром времени" моментально разлетелись по СМИ и наделали немало шуму.

То, что сказанное Коломойским в целом повторяет тезисы кремлевской пропаганды, еще не означает, что Игорь Валерьевич решил сменить геополитическую ориентацию (если таковая для него в принципе возможна) и теперь будет вымаливать у Путина прощение, агитируя за "русский мир". Просто Коломойский в первую очередь бизнесмен, причем крупный, и только потом патриот и гражданин (к тому же "тройной" гражданин, если кто-то забыл) и его патриотизм достаточно легко корректируется интересами бизнес-игры. А сейчас он играет не за кого-то, а - против. В данном случае персонально против президента Петра Порошенко, к которому у Коломойского накопилось много обид и претензий, в первую очередь из-за национализации Приватбанка.

Именно через призму Коломойского как анти-Порошенко и нужно рассматривать все его резонансные заявления. И если Порошенко строит свою избирательную кампанию вокруг тезисов "Віра, армія, мова", то Коломойский может не только говорить о "гражданской войне на Донбассе" и защищать "русскоязычных патриотов", но и стать поборником "канонического православия".

Что же касается скандального интервью Соне Кошкиной, то оно интересно прежде всего тем, что в нем Игорь Валерьевич в присущей ему небрежной, но вместе с тем изящной манере умудрился проагитировать сразу за нескольких кандидатов в президенты, каждый из которых рассчитывает на успех на будущих выборах.

Итак, говоря о том, что Донбасс можно достаточно быстро и легко вернуть, а не происходит этого потому, что Порошенко не слишком заинтересован это делать, Коломойский подыгрывает в первую очередь Юлии Тимошенко, повторяя, по сути, ее тезис о том, что "война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в самый большой заработок для нескольких человек. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры".

Когда же Коломойский заявляет, что Путин на самом деле Донбасс не контролирует и нужно договариваться с вождями местных "молодых республик" - это по сути повторение тезиса "единого кандидата от Юго-Востока" Юрия Бойко (за которым стоят Сергей Левочкин и Виктор Медведчук) о том, что единственный вариант возвращения территорий - "это должны быть прямые переговоры между Украиной и непризнанными республиками под контролем России и Америки. Как гарантов соблюдения достигнутых договоренностей".

Но Коломойский не был бы Коломойским, если бы не располагал дополнительным козырем в рукаве, каковым для него является комик с президентскими амбициями Владимир Зеленский. Последний пока играет президента в телесериале собственного производства, но социологи уже пишут о шансах юмориста перейти на более высокие подмостки. И хотя Коломойский всячески отнекивается, утверждая, что никак не влияет на Зеленского и его политические амбиции, но фраза о том, что Зеленский "красавец", раз раньше всех остальных догадался, что "95 квартал" это электоральный ресурс и значит "нам его надо избирать" - это уже прямая агитация. И хотя сам Зпеленский напрямую о намерении баллотироваться еще не заявлял, но ответ Коломойского (работодателя Зеленского, между прочим) на этот вопрос: "Я так понимаю, шо да, судя по тому, шо они там исполняют" позволяет делать определенные выводы. Да и пассажи Игоря Валерьевича о том, что русскоязычные украинцы (с особенным акцентом именно на языковом вопросе) готовы голосовать за Зеленского, можно отнести туда же.

В общем, все сказанное Игорем Валерьевичем подтвердило, что главная его задача на будущих выборах - это не допустить переизбрания Порошенко. И он готов проявлять большую идеологическую гибкость и подыгрывать всем конкурентам действующего главы государства. Ну а с новым президентом, кто бы им не стал, олигарх готов выстраивать отношения уже после выборов.