Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым утверждается его указ о введении с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря военного положения в 10 областях.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", - написал он.

Указ и закон вступят в силу одновременно со дня их опубликования.

Военное положение будет введено на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

В связи с этим могут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц, а также ограничиваться конституционные права и свободы граждан, предусмотренные ст. 30-34, 38-39, 41-44, 53 Конституции:

на неприкосновенность жилища; тайну телефонных разговоров и корреспонденции; личную и семейную жизнь; свободу передвижения; свободу мысли и слова; участие в выборах и референдумах; собрания, митинги и демонстрации; распоряжение своей собственностью; предпринимательскую деятельность; труд; забастовку работающих; образование.

Кабинету Министров поручено ввести в действие план введения правового режима военного положения, соответствующим областным государственным администрациям и органам местного самоуправления - создать совет обороны.

Государственные органы, учреждения, предприятия и организации всех форм собственности должны ввести в степень "полная готовность" определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты.

Частичная мобилизация в период военного положения объявляется Президентом в сроки и в объемах, соответствующих угрозам национальной безопасности и обороны.

Решение принято в связи с актом вооруженной агрессии России 25 ноября в районе Керченского пролива против украинских военных кораблей, ее другими агрессивными действиями в Азовском и Черном морях, угрозой широкомасштабного вторжения, на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, опасностью территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко обещает, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применено исключительно в случае наземной военной агрессии России.

Рада назначила очередные выборы Президента на 31 марта 2019 года.

По законодательству выборы запрещено проводить в условиях военного положения.