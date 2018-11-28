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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: Потенциал развития украинского рынка огромен

11:37 28.11.2018 |

Экономика

 

Этой осенью крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал полеты в Украину. Сначала авиакомпания открыла рейс Киев-Берлин. Позже карта маршрутов была расширена до 17 направлений, в частности, в Польшу, Германию, Великобританию и другие страны Европы. В Ryanair решили на этом не останавливаться. Весной следующего года из Украины будут открыты еще пять рейсов. О том, с какими сложностями сталкивается Ryanair в Европе, оправдались ли ожидания от выхода на украинский рынок и почему лоукостер не открывает рейсы в Украину из Италии в интервью РБК-Украина рассказал коммерческий директор этой авиакомпании Дэвид О'Брайан.

- С какими трудностями сталкивается Ryanair на европейском авиарынке?

- Благодаря существенным преимуществам Ryanair таких трудностей очень мало. Наш парк самолетов в Европе самый большой. Также мы несем самые низкие расходы, включая эксплуатационные. По этой причине у нас гораздо меньше проблем, чем у авиакомпаний с высокими затратами, недостаточным балансом для хеджирования цен (страхование рисков изменения цен, - ред.) на топливо, менее развитой маршрутной сетью и более скромной дистрибьюторской системой продаж авиабилетов. Таким образом, мы находимся в более выгодном положении.

- Но в этом году в Европе нередко происходили забастовки сотрудников авиаотрасли. Насколько часто в этом году были забастовки как персонала Ryanair, так и компаний, которые обслуживают Ryanair в европейских аэропортах?

- В этом году забастовки у нас длились, если не ошибаюсь, в общей сложности восемь дней. У Lufthansa, например, таких дней было гораздо больше. Просто дело в том, что забастовки, затрагивающие Ryanair, активно освещаются в СМИ. А происходит это благодаря усилиям профсоюзов авиакомпаний Lufthansa, KLM и Aer Lingus. Глава Aer Lingus, к примеру, заявил, что забастовки в Ryanair идут на пользу его компании. Но в действительности мы отменили этим летом не так много рейсов, и в основном из-за бастовавших авиадиспетчеров. В то же время Lufthansa в текущем году отменила 18 тысяч рейсов.

- Насколько болезненными для авиакомпании оказались эти забастовки?

- Не особенно болезненными: во все из вышеупомянутых восьми забастовочных дней количество совершенных нами рейсов составляло около 90% от запланированного, большинство персонала находилось на рабочих местах. Кроме того, в большинстве стран, затронутых забастовками, нас предупреждали о планируемых акциях заранее. Так что нам удавалось или тут же компенсировать пассажирам стоимость билетов при помощи мобильного приложения, или предложить им альтернативные возможности добраться до места назначения. Так что забастовки не причинили особых неудобств нашим пассажирам в целом, хотя мы принесли извинения тем, кого они затронули. Кроме того, весьма небольшая часть нашего персонала присоединилась к этим акциям.

- Вместе с тем, по вашему мнению, что мешает более активному росту европейского рынка авиаперевозок?

- Причина - растущий протекционизм. Одним из крупнейших достижений Евросоюза стала политика открытого неба, позволившая авиаперевозчикам реализовать один из ключевых принципов ЕС - принцип свободы передвижения людей и товаров. Это произошло благодаря доброй воле национальных властей. Именно поэтому польские граждане получили возможность трудоустроиться в Великобритании и Ирландии, итальянцы смогли летать на работу в Германию и так далее. Это действительно большое достижение. К сожалению, сейчас мы наблюдаем рост протекционистских настроений, особенно в Германии, где Lufthansa использует рычаги влияния для борьбы с конкуренцией на местном рынке.

- Каким образом на работе Ryanair отразится Brexit?

- Мы не знаем точно, поскольку никто пока не знает, как именно будет осуществлен Brexit. Если он произойдет, нам, несомненно, придется изменить состав акционеров в пользу увеличения доли акционеров из ЕС. Такой план у нас имеется. Что же касается маршрутной сети, есть разные варианты развития событий. В худшем случае возможна ситуация, когда все полеты между Великобританией и европейскими странами будут приостановлены на определенное время. А при самом благоприятном варианте не возникнет вообще никаких проблем. Так что пока мы не знаем, что произойдет. И никто не знает, включая Терезу Мэй (премьер-министр Великобритании, - ред.).

- Раз уж мы заговорили о европейских странах, то в каких странах Европы наибольший потенциал для развития авиаперевозок?

- Во всех. Даже самые крупные европейские страны с развитыми рынками авиаперевозок, такие как Германия, Италия, Испания и Великобритания, в совокупности по-прежнему генерируют свыше 50 процентов ежегодного роста пассажиропотока Ryanair. С другой стороны, в Польше количество авиаперелетов на душу населения в год составляет менее единицы. Иными словами, в стране проживает 45 миллионов человек, и количество авиапассажиров в год не превышает это число. А в случае с Украиной при 45-миллионном населении авиаперевозками пользуется не более 20 миллионов пассажиров в год. Для сравнения, в Ирландии проживает 4,5 миллионов человек, то есть десять процентов от населения Украины, но при этом количество авиапассажиров превышает 35 миллионов в год. Так что можно говорить о большом потенциале роста на новых рынках и об устойчивом росте на рынках существующих.

- Украинцы могли бы летать чаще, если бы власти некоторых государств-членов ЕС не проводили протекционистскую политику в отношении своих национальных авиаперевозчиков. Какие европейские страны защищают свои авиакомпании, в результате чего Ryanair не может начать выполнять полеты оттуда в Украину?

- Франция, Германия и Нидерланды. Власти этих стран ограничивают доступ зарубежных игроков на местные рынки.

- Почему тогда Ryanair не начинает летать в Украину из Италии?

- Потому что, вместо того, чтобы либерализировать свой рынок, итальянское правительство совсем недавно предоставило права полетов в Украину так называемой авиакомпании Ernest, которая не владеет ни одним самолетом. Она прошлой зимой отменила все рейсы в Румынию под предлогом начала полетов в Украину, а после не стала летать и в Украину. Это нонсенс.

- Скорее всего, в Украине Ryanair столкнется с серьезной конкуренцией со стороны местной самой крупной авиакомпании - "Международные авиалинии Украины". Планируете ли начать сотрудничество с МАУ?

- Мы всегда открыты к диалогу с другими авиакомпаниями, которые выражают желание такой диалог вести.

- Как вы считаете, к каким результатам для Украины и Европы приведет вступление в силу соглашения о едином авиапространстве между Украиной и ЕС? Вполне возможно, что это произойдет в 2019 году.

- Результат для Украины будет исключительно позитивным. Все ограничения на авиаперевозки будут отменены. В наши планы входит рост украинского пассажиропотока до пяти миллионов пассажиров в течение ближайших трех-пяти лет. И в случае вступления в силу соглашения об открытом небе с ЕС мы достигнем этой цифры. Потенциал развития украинского рынка огромен. Сейчас из Киева можно улететь по 55 европейским направлениям. Для сравнения, количество европейских городов, полеты в которые выполняются из Дублина, составляет 130. Только Ryanair летает из столицы Ирландии в 101 город в ЕС. Так что потенциальные выгоды для украинского рынка от либерализации авиасообщения с Евросоюзом огромны.

- А оправдались ли ваши ожидания от выхода на украинский авиарынок?

- О да! Мы очень довольны результатами работы в Украине. Хотелось бы делать на этом рынке больше, но в нынешней ситуации виноваты не украинцы, а европейцы.

- С какими проблемами столкнулись при выходе в Украину? Каких проблем не ожидали? Почему было принято решение отменить старт полетов в Украину на год?

- Это новый для нас рынок, на котором говорят на другом языке, и приняты несколько отличные от европейских процедуры. Полагаю, естественно ожидать, что в такой ситуации порой могут возникать определенные недоразумения и процедурные сложности, которые невозможно просчитать заранее. У нас возникли некоторые трудности, в основном административного характера, но мы их преодолели и теперь надо двигаться дальше.

- Довольны ли вы сотрудничеством с аэропортом "Борисполь"?

- Пока все складывается хорошо.

- Насколько высоким спросом пользуются услуги вашей авиакомпании со стороны украинцев? Какова загрузка рейсов авиакомпании из Украины? Какова в среднем по Европе?

- Спрос огромен. Коэффициент загрузки кресел на наших рейсах между Европой и Украиной превышает 90 процентов. В первый месяц работы на нашем первом маршруте, между Берлином и Киевом, коэффициент существенно превышал 90 процентов, что является поразительным результатом. Причина в том, что мы - надежная авиакомпания с современным самолетным парком и богатым выбором маршрутов, а кроме того, мы предлагаем самые низкие тарифы.

- Насколько цены на авиабилеты на украинских рейсах отличаются от цен на других европейских рейсах?

- Ryanair предлагает низкие тарифы на всех своих рейсах, так что разница несущественна.

- Задам еще один вопрос, который касается непосредственно цен на авиабилеты. Насколько в Украине цены на авиатопливо выше, чем в других странах Европы? Как это влияет на цены на авиабилеты?

- Не выше, чем в Европе.

- Планируете ли отказаться от каких-либо маршрутов из Украины?

- Наоборот, мы планируем вводить новые. Мы никогда не планируем отказ от каких-либо маршрутов. Ежегодно не более 4% всех наших маршрутов оказываются недостаточно прибыльными по разным причинам, так что мы вносим определенные изменения в маршрутную сеть, но полностью от этих направлений не отказываемся - наблюдаем за их динамикой в течение последующего года.

- Каковы доли граждан Украины и граждан других стран на рейсах из и в Украину?

- На данный момент пропорция составляет примерно 50/50. В начале работы на украинском рынке она составляла приблизительно 40/60 в пользу украинцев. Я полагаю, это замечательный результат - у нас имеется стабильный спрос и с той, и с другой стороны, мы позволяем европейцам посещать Украину с целью развития деловых контактов, а украинцам - открывать для себя Европу.

- По каким маршрутам планируете начать летать с летнего сезона навигации из Украины?

- В мой родной Дублин, а также в Софию, Манчестер, Пафос и Афины.

- Может быть, на Канарские острова? Насколько я наслышан, многие украинцы летают из Польши по этому туристическому направлению на рейсах Ryanair.

- Не следующим летом. Мы уже завершили формирование маршрутной сети на летний сезон. Кроме того, Канары все-таки довольно далеко. Возможно, в будущем мы предложим в качестве нового направления израильский Эйлат, если представится такая возможность.

- Насколько популярными среди иностранцев оказались новые рейсы в Украину? Куда и почему лучший спрос - в Киев или во Львов?

- Очень популярными. Количество пассажиров, прилетающих в эти города и улетающих из них, примерно одинаково.

- Насколько гражданам, к примеру, Великобритании дешевле полететь в путешествие в Украину, а не в Испанию?

- Дешевле слетать в Украину.

- Насколько успешным оказалось открытие сразу шести маршрутов из Польши в Украину?

- Они показывают себя очень хорошо.

- Недавно Ryanair изменил правила провоза багажа. В связи с чем это было сделано? Каких результатов удалось добиться после смены правил провозки багажа?

- Это было сделано с целью повышения пунктуальности рейсов и упрощения операционных процедур. Одновременно с введением дополнительного сбора за вторую единицу багажа - кроме пассажиров, путешествующих по тарифу priority - мы снизили сами тарифы. В результате удалось добиться более эффективного выдерживания расписания рейсов, не увеличивая общей стоимости перелета для пассажиров. На доходы Ryanair этот шаг никакого влияния не оказал.

- Ранее в Ryanair говорили, что авиакомпания планирует открыть в Украине IT центр и центр по обслуживанию самолетов. Остаются ли эти планы в силе?

- Мы, несомненно, откроем новый центр IT и новый центр по обслуживанию воздушных судов. И Украина является одним из серьезных кандидатов. Наш директор по технологиям находится здесь с целью оценить потенциал Украины с точки зрения возможности создания в стране нашей новой лаборатории по разработке программного обеспечения.

Дмитрий Уляницкий, Андрей Быстров
 

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