Тимошенко, Ляшко или Гриценко: Кто первым проверит военное положение

Ігор Петренко / Depo.ua

Политики, которые божились не голосовать за режим военного положения, в конечном итоге за него проголосовали. Не исключено, что теперь они постараются воспользоваться этим режимом ради собственных предвыборных выгод.

"В течение ближайшего месяца военный кабинет Юлии Тимошенко будет тщательно анализировать действия власти в рамках введенного военного положения и информировать граждан о влиянии таких действий на обороноспособность нашей страны", написал в сети Facebook руководитель этого "кабинета" Андрей Сенченко. В том же русле и сообщение Анатолия Гриценко: "Президент получил право ограничивать права и свободы граждан в течение месяца в определенных указом областях. Поэтому будем бдительными, солидарными и консолидированными для защиты от необоснованных на них посягательств".

Собственно, непосредственно после голосования стало понятно, что потенциальные кандидаты в президенты не упустят возможности попиариться на военном положении. Либо выискивая недостатки в его действии, либо провоцируя конфликты, чтобы использовать их в свою пользу. Тут только вопрос, кто первым - Тимошенко, Ляшко, Гриценко и так далее - организует встречу с избирателями в одном из 10 регионов, в которых введен соответствующий режим.

Заметим, базовый закон "О правовом режиме военного положения действительно предусматривает ограничения прав и свобод граждан. Их общий перечень приведен в статье 8 указанного закона - от трудовой повинности для трудоспособных для выполнения работ оборонного характера до эвакуации задержанных, находящихся в изоляторах временного содержания. Впрочем, понятно, что из этого перечня будут применяться лишь те меры, в которых сейчас существует необходимость. В трудовой повинности, например, ее точно нет.

Однако даже проверку документов, при желании, можно истолковать как ограничение прав граждан. Таким образом не сложно предположить, что и из мелкого факта какого-либо ограничения свобод оппоненты власти будут раздувать большие мыльные пузыри.

Для того, чтобы понять, как будет проводиться "анализ", анонсированный отдельными политиками, стоит вспомнить другие случаи. К примеру, историю относительно сооружения защитных устройств на границе с Россией, названных "Стеной". Только начали обустраивать "Стену", как некоторые нардепы поехали туда с фотокамерами. После чего в соцсетях массово появлялись публикации о "предательстве" и "все пропало". Сейчас проект создания контролируемой границы с Россией реализуется. Хотя и не так быстро, как хотело бы. Похожая история будет и с "контролем" за соблюдением режима военного положения: здесь не так действует полиция, здесь кому-то кривое слово сказали, а тут пыль не вытерта.

Также предсказуемо, что кандидаты в президенты воспользуются случаем и поедут пиариться в регионы, в которых будет действовать военное положение. Это - бинго, беспроигрышный для них вариант. Если встречи кандидатов в президенты с населением допустить, то не сложно догадаться, что они превратятся в лучшем случае в сбор жалоб, а в худшем - в провоцирование конфликтов. В чем потом будут обвинять власть. Если же подобные мероприятия запрещать, отечественные политики будут использовать запреты с целью пиара другого толка: мол, власть закрывает своим оппонентам рты.

Это же проще, чем идти к избирателям с реальными программами: поехать в Мариуполь, а еще лучше поближе, в Чернигов, взять с собой пару-тройку телекамер, вылезти на трибуну и рассказывать о давлении власти на права людей. Или как вариант - после "инспекций" рвать на себе вышиванку в телеэфирах и целый месяц кричать, что ничего не делается, а враг на пороге.