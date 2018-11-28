Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры

Елена Лысенко / UBR.ua

Как не спасали чиновники гривну, однако не смогли остановить подорожание доллара. 27 ноября его курс на межбанке взлетел на 26 копеек - до 28,13-28,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валюту разметали молниеносно.

Ее действительно не хватало. Банки берегли свои личные запасы (валютную позицию) для подкрепления касс наличными и для клиентов-любимчиков. А экспортеры отдавали только обязательную часть выручки (50%), стараясь заводить в страну поменьше денег. Рынок настроился на тотальное валютное подорожание, и никто не хотел прогадать. Каждый финансовый директор и казначей понимал, что, если он сегодня продаст необязательную часть выручки по 28,16 грн./$, а через неделю-другую курс уйдет в спрогнозированному Кабмином среднегодовому значению 29,3 грн./$ - его просто уволят. Поэтому экономили каждый цент.

Ключевыми валютными продавцами 27 ноября были государственные структуры. Главным заводилой стал Нацбанк, который в первой половине дня продавал в Matching по 28,05-28,10 грн./$, и отдал рынку порядка $45-50 млн. (официальных данных нет, только оценочные от казначеев). После чего эстафету подхватили Укргазбанк и Укрэксимбанк, которые, по оценкам рынка, продали на двоих еще порядка $35-40 млн.

Так финансисты гасили «военную панику» - название, конечно, условное, но полностью отражает суть проблемы. Из-за введения в Украине военного положения активно закупаться долларом стали бизнесмены и люди. Это считают главной причиной резкого подорожания инвалюты на этой неделе.

«Курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением реакции участников рынка на принятое вчера решение о введении военного положения в 10 областях Украины и раскрученного ажиотажа на наличном рынке, который еще вчера ушел в отрыв. И стартовал сегодня со значительным спредом и существенным курсовым зазором с межбанком. Это создало предпосылки для активизации спекулятивных переливов между рынками, особенно на фоне значительного навеса гривневой ликвидности в системе», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вторая причина валютного ажиотажа сезонная. Госказначейство продолжает выплаты возмещений по НДС: в конце прошлой недели перечислил бизнесу 1,5 млрд. грн., вчера еще 3,5 млрд. грн. и сегодня дополнительные 2,5 млрд. грн. Все эти вливания отбивают у экспортеров желание продавать свободную часть выручки, а импортеров толкают к скупке доллара. Что еще больше усиливает давление на курс.

Все происходящее зеркально отражалось в наличных курсах. Средняя цена продажи доллара людям за день выросла на 70 копеек - до 28,50-29,0 грн./$. В этом диапазоне работало большинство крупнейших структур: ПУМБ, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Правэкс-Банк, УкрСиббанк, Universal Bank, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Идея Банк, Ощадбанк, Пиреус Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк др.

Утром минимальная стоимость валюты для населения была на уровне 28,15 грн./$, ее ставил в своих кассах небольшой Банк ¾. Но вечеру он поднял ценник к 28,30 грн./$, и самым дешевым для покупателей доллара стал ТАСкомбанк, который ставил курс продажи на уровне 28,29 грн./$. Значение максимального банковского курса за день не изменилось - 30 грн./$, с ним работал харьковский банк «Грант». Более высокие ценники ставили небанковские финучреждения (по 32 грн./$), но их называли откровенно провокационными. Так пытались заработать на паникерах.