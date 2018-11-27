Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

На внеочередном заседании парламента, созванном после захвата трех украинских кораблей российскими военными, депутаты более пяти часов неистово критиковали решение Петра Порошенко о введении военного положения, обвиняя главу государства во всех смертных грехах, после чего дружно проголосовали "за".

В целом за законопроект о введение в действие указа президента было отдано аж 279 голосов, что близко к конституционному большинству. Откровенно пророссийские силы в лице Оппоблока в его ахметовской части, равно как и недавно отпочковавшаяся левочкиновская часть, проголосовали, разумеется, против. Хотя ничего другого от них и не ждали. Всего три голоса "за" дала группа "Відродження". Все остальные фракции дружно поддержали инициативу президента. К присоединилась и половина внефракционных депутатов.

Однако такому уверенному голосованию предшествовали крайне эмоциональные дискуссии, с блокированием президиума, криками и скандированием. Дошло даже до прямых оскорблений оппонентов. Самым ярким нарушителем парламентского спокойствия ожидаемо оказался Олег Ляшко, который вместе со своей фракцией вылез в президиум парламента, где пытался перекричать спикера Андрея Парубия, требуя сначала провести консультации с президентом, а только потом открывать заседание. И ни в коем случае не наоборот. Из-за столь возбужденного состояния Олега Валерьевича пришлось даже объявить незапланированный перерыв, затянувшийся неожиданно долго.

Уже после представления документа, каждый из глав фракций получил свои пятиминутки парламентской славы, во время которых каждый из представителей трех оппозиционных патриотических фракций - "Батькивщины", РПЛ и "Самопомощи" говорил приблизительно одно и то же, но каждый пытался быть по-своему запоминающимся и эмоциональным.

В целом претензии оппозиции были следующими: введение военного положения - вещь необходимая, причем необходимая уже давно, и мы как бы в целом за, но в данном конкретном случае Порошенко хочет не родину защищать, а отменить выборы, узурпировать власть, отменить свободу слова и сделать всех украинцев рабами. При этом и Ляшко, и Тимошенко, и Березюк откровенных манипуляций не гнушались, да и слова не слишком тщательно подбирали.

И хотя еще до начала заседания лично Порошенко записал заявление, в котором предельно доходчиво объяснил, что срок действия военного положения был сокращен до 30 дней, чтобы ни у кого и мысли не возникло о попытке отменить выборы, и что конституционные права граждан никто урезать на практике не собирается, главным обвинением в адрес главы государства стала как раз "узурпация власти" и попытка установления диктатуры.

Когда же Порошенко лично выступил в Раде, продемонстрировав к тому же новый указ о военном положении и уточнив, что оно будет вводиться только в приграничных с Россией областях, позитивное голосование таки состоялось.

В итоге складывается устойчивое ощущение, что все происходящее в парламенте стало очередным украинским политическим представлением в рамках де-факто стартовавшей избирательной гонки. Не проголосовать за введение военного положения ни отмывающаяся от имиджа "московської зозулі" Тимошенко, ни радикально патриотический Ляшко, ни поддерживающая имидж "партии войны" "Самопоміч" просто не могли, но одновременно не могли и не воспользоваться прекрасным поводом чтобы унизить действующего президента в прямом эфире. К тому же и запрос общества на то, чтобы дать отпор агрессивным действиям Кремля - боле чем очевиден. В итоге каждый из участников президентской гонки попытался использовать ситуацию с максимальной выгодой для себя, что и предопределило характер голосования. Мы все наблюдали многочасовой цирк, который тем не менее закончился принятием крайне важного решения.

Насколько продуктивно власть использует месяц военного положения сейчас можно только гадать, но уже сам факт принятия этого решения дал четкий сигнал и Москве и (что куда более важно) нашим западным союзникам, что Украина готова защищать себя с оружием в руках. И теперь ситуация в Азовском море требует на только "глубокой обеспокоенности".