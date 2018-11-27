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МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
22:16 26.11.2018 |
Международный валютный фонд не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Українські Новини.
"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - сказал он.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада утвердила Указ Президента Петра Порошенко о введении военного положения на 30 суток в 8 приграничных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской) и водах Азово-Керченской акватории.
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