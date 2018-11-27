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Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
Верховная Рада назначила очередные выборы Президента на 31 марта 2019 года.
За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 298 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Назначение выборов на эту дату было одним из требованием ряда фракций при голосовании за введение военного положения.
Согласно закону "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента.
В соответствии с Конституцией очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства, то есть 31 марта 2019 года.
При этом выборы должен назначить парламент не позднее чем за 100 дней до дня выборов, что, по подсчетам агентства, должно произойти до 20 декабря включительно, когда предложенный Порошенко срок военного положения еще будет действовать.
В то же время избирательная кампания в соответствии с законом начинается за 90 дней до дня голосования, то есть, по подсчетам агентства, 31 декабря, когда предложенный Порошенко срок военного положения завершится, если не будет продлен.
Как сообщали Українські Новини, Рада утвердила введение военного положения на 30 суток с 9:00 28 ноября.
Ранее в понедельник Президент Петр пообещал зарегистрировать в Верховной Раде в начале декабря законопроект о назначении выборов Президента на 31 марта 2019 года.
Также он предложил парламенту одобрить введение военного положения на 30 суток, а не 60, как было предусмотрено в первоначальном варианте указа, для обеспечения проведения избирательной кампании по выборам Президента, которые должны состояться в 2019 году.
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