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Рада утвердила введение военного положения на 30 суток в 8 областях и Азово-Керченской акватории
Верховная Рада утвердила Указ Президента Петра Порошенко о введении военного положения на 30 суток в 8 приграничных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской) и водах Азово-Керченской акватории.
За соответствующий законопроект №9338 проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Указ Президента первоначально предусматривал введение военного положения на всей территории Украины на 60 суток с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.
После консультаций Порошенко решил сократить срок введения военного положения до 30 суток для обеспечения проведения избирательной кампании по выборам Президента, которые должны состояться 31 марта 2019 года, о чем заявил в своем видеообращении.
Порошенко также заявил, что намерен объявить военное положение с 9:00 28 ноября.
Непосредственно перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение будет введено только в приграничных областях и акватории при условии наземной операции России на территории Украины.
Указом военному командованию вместе с Министерством внутренних дел, другим органам исполнительной власти и местного самоуправления поручено ввести и осуществлять меры и полномочия, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения, необходимые для обеспечения обороны, защиты безопасности населения и интересов государства.
В указе отмечается, что в связи с введением военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в объемах, необходимых для мер правового режима военного положения.
Кабинету Министров поручено ввести в действие план введения и обеспечения мер правового режима военного положения и обеспечить поставку Вооруженным силам и другим военным формированиям материально-технических ресурсов и имущества, предоставление услуг и финансирование в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна безотлагательно с областными государственными администрациями и другими госорганами и учреждениями привести в полную готовность объекты государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.
Региональные госадминистрации и органы местного самоуправления должны утвердить советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в ведении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.
Указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона.
Закон, кроме утверждения указа, предусматривает, что в период действия военного положения, частичная мобилизация объявляется Президентом в сроки и в объемах, соответствующих угрозам национальной безопасности и обороне Украины.
Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября об обеспечении чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения на 60 суток.
СНБО констатировал, что действия России против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имели тяжелые последствия и представляют собой преступление военной агрессии.
Утром 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских Военно-морских сил из Черного в Азовское море.
Около 20:30 российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам, около 21:00 украинские корабли были захвачены российским спецназом.
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