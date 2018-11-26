Порошенко в начале декабря предложит Раде назначить выборы Президента на 31 марта 2019

Президент Петр Порошенко обещает зарегистрировать в Верховной Раде в начале декабря законопроект о назначении выборов Президента на 31 марта 2019 года.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я внесу в начале декабря в парламент законопроект о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что своим указом ввел военное положение с 09:00 28 ноября, хотя в обнародованном на сайте Президента указе и внесенном им в Раду законопроекте о его утверждении значится 14:00 26 ноября.

Также Порошенко заявил, что в его указе не предусмотрено никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, хотя в обнародованных документах говорится, что на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции.

Ст. 30 гарантирует неприкосновенность жилища; ст. 31 - тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции; ст. 32 - право не подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь; ст.33 - свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию; ст. 34 - право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений; ст. 38 - право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления; ст. 39 - право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления; ст. 41 - право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности, а ст. 42 - право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом; ст. 43 - право на труд; ст. 44 - право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов, а ст. 53 - право на образование.

Президент заявил, что предлагает Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения избирательной кампании по выборам Президента-2019 году.

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента.

В соответствии с Конституцией очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства, то есть 31 марта 2019 года.

При этом выборы должен назначить парламент не позднее, чем за 100 дней до дня выборов, что, по подсчетам агентства, должно произойти до 20 декабря включительно, когда предложенный Порошенко срок военного положения еще будет действовать.

В то же время избирательная кампания в соответствии с законом начинается за 90 дней до дня голосования, то есть, по подсчетам агентства, 31 декабря, когда предложенный Порошенко срок военного положения завершится, если не будет продлен.

Как сообщали Українськi Новини, бывшие Президенты Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) призывают Раду в случае утверждения указа Порошенко о введении военного положения внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", отменив запрет на проведение выборов Президента в условиях военного положения.