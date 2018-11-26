Порошенко предлагает Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения кампании по выборам Президента-2019

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде одобрить введение военного положения на 30 дней для обеспечения проведения избирательной кампании по выборам Президента, которые должны состояться в 2019 году.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"СНБОУ рекомендовал мне ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни одним днем ​​не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе. Сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций. Военное положение продлится тридцать дней, и завершится в середине декабря", - сказал он.

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента.

В соответствии с Конституцией очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства, то есть 31 марта 2019 года.

При этом выборы должен назначить парламент не позднее, чем за 100 дней до дня выборов, что, по подсчетам агентства, должно произойти до 20 декабря включительно, когда предложенный Порошенко срок военного положения еще будет действовать.

В то же время избирательная кампания в соответствии с законом начинается за 90 дней до дня голосования, то есть, по подсчетам агентства, 31 декабря, когда предложенный Порошенко срок военного положения завершится, если не будет продлен.

Как сообщали Українськi Новини, бывшие Президенты Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) призывают Раду в случае утверждения указа Порошенко о введении военного положения внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", отменив запрет на проведение выборов Президента в условиях военного положения.