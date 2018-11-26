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Агрессия на Азове: что Украина будет доказывать в международных судах
15:45 26.11.2018 |
1. Действия РФ в Керченском проливе и Черном море являются применением силы на территории Украины, что нарушает базовую норму международного права, закрепленную в части 4 статьи 2 Устава ООН.
2. Действия РФ, которые имели место в территориальном море Украины в Черном море и Керченском проливе, являются узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных статьей 2 Конвенции ООН по международному праву, стороной которой является Россия.
Любые ссылки РФ на нарушение якобы ее государственной границы априори нелегитимны.
Любые претензии РФ на территориальные воды Украины были признаны нелегитимными Генеральной Ассамблеей ООН и стали основанием для введения контрмер против РФ со стороны Украины и наших партнеров - США, ЕС, Канады и других.
3. Действия РФ являются нарушением свободы судоходства. Статьи 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву запрещают препятствовать мирному транзиту через Керченский пролив. Следует добавить, что РФ также своими действиями подтверждает ничтожность двусторонних соглашений в отношении Керченского пролива и Азовского моря, поскольку РФ не имела и не имеет намерений их соблюдать.
Поэтому все ссылки РФ на какие-то эфемерные "общие внутренние воды Украины и России" безосновательны.
5. Действия РФ также приводят к ухудшению правового спора между Украиной и РФ, который с 2016 года является предметом рассмотрения соответствующим трибуналом. Такие действия противоречат как Конвенции ООН по морскому праву, так и общему международному праву.
6. Все перечисленные нарушения международного права станут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН.
7. В соответствии с уставом ООН Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава, и сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, определенного статьей 51 Устава.
8. Кроме того, в соответствии с положениями международного права об ответственности государств за международные правонарушения, Украина будет принимать контрмеры и призывает международное сообщество принимать меры принуждения в отношении РФ с целью соблюдения ею своих обязательств.
9. Что касается статуса захваченных экипажей, то согласно Женевской конвенции 1949 года они являются военнопленными.
Поэтому РФ должна соблюдать все обязательства по настоящей Конвенции. Мы работаем с Международным комитетом Красного Креста.
10. Условия военного положения будут определяться на заседании Верховной рады Украины в соответствии с действующим законодательством, исходя из объема угрозы.
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