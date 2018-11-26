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Порошенко подписал указ о военном положении
15:28 26.11.2018 |
Президент Петр Порошенко ввел в действии решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения и одновременно внес в Верховную Раду законопроект о его утверждении.
Об этом говорится на сайте главы государства.
В решении СНБО говорится, что военное положение вводится в связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, который произошел 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива против кораблей Военно-морских сил, а также в связи с другими агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях, имеющейся угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 26 листопада 2018 року
Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні
У зв'язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що мав важкі наслідки, іншими агресивними діями Російської Федерації в Азовському та Чорному морях, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, на тлі окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та частини Донецької і Луганської областей, з метою адекватного реагування на ескалацію збройної агресії Російської Федерації проти України, враховуючи відсутність інших, передбачених Конституцією та законами України, можливостей для відсічі збройній агресії, забезпечення національної безпеки, припинення поширення терористичної загрози, що становить небезпеку незалежності України, її територіальній цілісності, для створення умов із здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відвернення загрози і забезпечення територіальної цілісності України, її національної безпеки Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати, що дії Російської Федерації проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що мали важкі наслідки, становлять злочин збройної агресії і підпадають під пункти "с" і "d" статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року.
2. Визнати за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.
3. Запропонувати Президентові України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року.
4. Міністерству закордонних справ України:
звернутися до держав, що підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, з пропозицією негайно організувати консультації з приводу акту збройної агресії Російської Федерації проти України;
невідкладно ініціювати скликання засідань Ради Безпеки ООН, Постійної Ради Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі;
організувати консультації Президента України, Міністра закордонних справ України з лідерами союзницьких і партнерських держав, Європейського Союзу, керівництвом ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій.
5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України невідкладно організувати інформаційну кампанію щодо доведення до керівництва іноземних держав, впливових міжнародних політичних, економічних, громадських кіл об'єктивної інформації про черговий акт збройної агресії Російської Федерації проти України.
6. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України невідкладно в установленому порядку уточнити Мобілізаційний план Збройних Сил України, зокрема обсяги призову резервістів оперативного резерву першої черги.
7. Генеральному штабу Збройних Сил України невідкладно:
1) подати Президентові України пропозиції щодо введення в дію документів з питань застосування Збройних Сил України та інших військових формувань;
2) організувати протиповітряну оборону України з метою прикриття важливих державних об'єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави та угруповань військ (сил) від ударів з повітря;
3) внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
4) передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах.
8. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України вжити невідкладних заходів з метою забезпечення громадського порядку, охорони і оборони об'єктів критичної інфраструктури, охорони іноземних дипломатичних представництв.
9. Службі безпеки України вжити невідкладних заходів щодо посилення контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режиму, інформаційної безпеки.
10. Службі безпеки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим суб'єктам забезпечення кібербезпеки вжити заходів щодо забезпечення кібербезпеки.
11. Адміністрації Державної прикордонної служби України посилити охорону державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Республікою Крим.
12. Таємно.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ
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