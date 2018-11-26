Решится ли Порошенко в рамках военного положения закрыть «Интер»

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Введение военного положения в ответ на российскую агрессию на Азове вряд ли является частью некоего плана, как это видится украинским любителям конспирологии.

Скорее всего, это все же импровизация, пусть такой сценарий, как один из возможных, и рассматривался перед тем, как отправлять боевые катера из Черного моря в Азовское.

В целом воскресное вооруженное столкновение, хоть и стало логичным продолжением ситуации в Азовском море, но отнюдь не было предопределено. Не нужно забывать, что в конце сентября украинские катера "Корец" и "Черкассы" уже проходили через Керченский пролив. И тогда россияне, хоть и согнали на место достаточно серьезные силы, так и не решились задерживать украинские суда. В этот раз в Кремле, похоже, посчитали, что перспектива выглядеть беспомощно со всем своим "крымнашем" против лишь трех украинских судов - это большее зло, чем все возможные международные последствия.

Что же касается Украины, то у нас была и острая необходимость вести катера через пролив, и все правовые основания для этого. Да и сентябрьский прецедент позволял надеяться, что и в этот раз все пройдет гладко. Когда же российские моряки сначала сознательно пошли на таран нашего буксира, а после открыли по катерам огонь на поражение (могли ведь просто ограничиться перекрытием фарватера и дать украинским суднам отойти) украинская власть была вынуждена реагировать и введение военного положения - это самая сильная реакция, на которую способна Украины в нынешней ситуации. Можно было бы, конечно, взывать к международной общественности, напоминать всем о Будапештском меморандуме, созывать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, требовать новых санкций против России и так далее, но это все уже было, и если мы хотим большей помощи союзников, то нужно и самим делать больше.

Украинцев же, что неудивительно, куда больше взволновали внутреннеполитические последствия введения военного положения. А то, что помимо ограничения некоторых конституционных свобод, закон прямо запрещает проведение любых выборов во время действия военного положения, не могло не породить в некоторых пытливых умах конспирологической теории о том, что все произошедшее есть реализация неких тайных договоренностей между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, цель которого отменить выборы в Украине.

Абсурдность этой теории очевидна хотя бы потому, что для Порошенко отмена президентских выборов несет большие риски, чем поражение на них, а Путин от президентства Петра Алексеевича не выиграл в Украине вообще ничего. Да и окружение главы украинского государства тут же поспешили заверить, что введение военного положения никоим образом не означает отмены выборов. Так что во всей этой схеме отсутствуют и мотивы, и выгоды. Тем не менее, вся эта конспирологическая тема будет нагнетаться и дальше, и президент Украины будет нести сопутствующие имиджевые потери. Однако эти потери могут оказаться куда меньше приобретений, ведь военное положение открывает перед Порошенко широкое окно возможностей, в том числе и в плане его подготовки к выборам. Ну а то, как он этими возможностями воспользуется, будет зависеть от его решительности и готовности к жестким мерам.

Итак, во время военного положения выборы проводить нельзя, но пока речь идет лишь о 60-дневном таком режиме, что отодвигает сроки выборов лишь на месяц. ЦИК должна дать старт президентской кампании с 1 января будущего года, но если военное положение будет введено на запланированный срок, то сейчас есть основания говорить, что кампания стартует в конце января, а голосование пройдет в конце апреля, а не 31 марта. Отсрочка для Порошенко не слишком существенная, но за это время благодаря военному положению можно сделать многое и подойти к голосованию в несколько ином качестве.

Военное положение, помимо прочего, содержит в себе два очень важных момента. Во-первых, власть получает возможность регулировать работу СМИ и закрывать медиа, которые, скажем так, работают в интересах агрессора. А во-вторых, власть получает возможность поднимать вопросы о запрещении политических партий и общественных объединений, чья деятельность "направлена на ликвидацию независимости Украины, замену конституционного строя" и так далее.

Порошенко получает практически карт бланш на зачистку информационного и политического пространства от откровенно пророссийских СМИ и политических организаций разного толка. Например, после введения военного положения власть может взять и закрыть некую условную "Страну.ua", у которой и без того были проблемы с законом, или, например, условный телеканал "Интер". А можно ограничиться введением вполне законной цензуры, которая будет отсеивать весь пророссийский контент.

Кроме того, власть получает возможность, например, запретить деятельность условного Оппоблока, или "Оппозиционной платформы - За життя", или "Партии мира" Вадима Новинского, а последнего выслать из страны, аннулировав решение Януковича о предоставлении тому гражданства.

Более того, военное положение дает некие основания, пусть и юридически спорные, ликвидировать УПЦ МП как "общественное объединение", которое подрывает безопасность государства, ведет пропаганду войны и так далее по тексту закона о военном положении. Доказательств подобной деятельности Московского патриархата в Украине более чем достаточно.

Таким образом, военное положение позволяет Порошенко как минимум мобилизовать патриотический электорат, а как максимум - начать активную деятельность по обезвреживанию в Украине агентов российского влияния, что опять-таки будет лишь приветствоваться патриотическим электоратом. Кроме того, запрет на проведение уличных акций протеста, серьезно ограничивает возможности для маневра оппозиции. Маленький, но заметный антитарифный майданчик в условиях военного положения уже не проведешь.

На что в этих условиях решится в целом осторожный Порошенко - вопрос, разумеется, открытый. Но если военное положение все же будет введено, у него в руках будет куда больше инструментов для ведения политической борьбы, чем сейчас.