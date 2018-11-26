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ИСПРАВЛЕНО МВФ пока не комментирует возможное введение военного положения в Украине
(Новость "У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения, - пресс-служба киевского офиса" исправлена по сути)
Международный валютный фонд пока не комментирует возможное введение военного положения в Украине.
Представители киевского офиса не прокомментировали возможное введение военного положения в Украине на запрос Українських Новинин.
Ранее в понедельник на запрос Українських Новинин в киевском офисе МВФ предложили на данном этапе взять за источник цитату бывшего представителя МВФ в Украине Жерома Ваше от 28 октября 2014 года.
В тот период обсуждалось возможное введение военного положения в стране.
"Что касается возможного введения военного положения, то в МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях. Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", - сообщил Жером Ваше в октябре 2014 года.
Но затем в киевском офисе МВФ сообщили Українським Новинам, что не предоставляли комментариев по возможному введению военного положения в стране.
Как сообщали Українські Новини, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагает Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий решил созвать внеочередную сессию Верховной Рады в 16:00 в понедельник для голосования по введению военного положения.
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