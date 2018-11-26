Срыв выборов или война: Что даст Украине военное положение

Ігор Петренко / Depo.ua

Напомним, российские военные суда с нарушением Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива обстреляли и остановили наши бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Впоследствии в сети появилось видео этого дерзкого нападения в традициях сомалийских пиратов. В результате атаки ранения получили шестеро наших моряков.

Вечером Петр Порошенко собрал военный кабинет. Кроме того, Украина уже обратилась к мировому сообществу и требует реакции Совбеза ООН. Параллельно с этим процессом в телеэфирах и особенно в соцсетях активизировались "генералиссимусы зрады", которые увидели в событиях на Азове чуть ли не содействие Порошенко со стороны Путина. Причем подавляющее большинство подобных авторов так или иначе симпатизирует Юлии Тимошенко. Или работают в ее команде.

В общественное сознание забрасывается причудливая схема: Порошенко ведет переговоры с Медведчуком, это отслеживают журналисты, и через несколько дней после выхода их программы в эфир Банковая (если врать, то врать) отправляет три наши судна из Одессы в Мариуполь, чтобы россияне их захватили. После этого Порошенко собирает СНБО, чтобы тот освятил военное положение. Вследствие этого выборы отменяют. По крайней мере, в этом значительная часть фейсбучной армии видит конечную цель событий на Азове. Мол, это Тузла-2 или что-то вроде этого, лишь бы отменить выборы.

Однако в их схеме существуют несколько серьезных недостатков. Первый - действительно, выборы президента могут быть отменены при условии введения режима военного положения. Порошенко сообщил, что военный кабинет предложил ему вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины. Будет ли это решение о военном положении во всей стране или только в Приазовье, на два месяца или на более длительный срок, увидим. Но самое интересное не это. Напомним: указ главы государства вступает в действие только после согласия ВР. Согласно ст. 5 закона "О правовом режиме военного положения" нардепы должны собраться на заседание в течение двух суток без созыва и либо поддержать, либо отказать президенту. Это является главным испытанием для целых фракций, лидеры которых уже видят себя на Банковой. С одной стороны, они считают, что, поддержав Порошенко, дают ему карт-бланш, с другой - нельзя не поддержать такой указ, потому что сразу прилепится ярлык "агенты Кремля".

Проще говоря, нужно говорить не о наличии или отсутствии у Порошенко оснований для введения военного положения, ведь эти основания возникли вчера, а о том, кто и как будет голосовать за указ в парламенте. Шум поднимется неимоверный, все бросятся защищать права человека, свободу слова и так далее, это понятно. И на самом деле весь этот шум будет объясняться просто - на период действия режима военного положения прекращается предвыборная кампания, и это ломает все планы кандидатов. Они не смогут минимум два месяца со всех возможных площадок топить Порошенко. Но и он не сможет агитировать. И это будет игра нервов.

Второй недостаток схемы фейсбучных стратегов - президентские выборы у нас 31 марта, и если ВР после свистопляски поддержит указ президента, то его действие завершится условно 26 января. Для продления действия режима военного времени нужны будут основания. И снова решение ВР. Если их не будет, выборы состоятся в установленный срок. Только агитационный период сократится. А еще оппозиционным кандидатам придется два месяца перерыва использовать для существенного пересмотра тактик и стратегий. Проще говоря, добавить к своей риторике побольше патриотизма.

Третий недостаток - у конспирологов нет ответа на вопрос, что выиграет в этой ситуации Путин. Существует значительная вероятность, что после вчерашних событий, а тем более, если эскалация на Азове будет увеличиваться, США таки дожмут европейцев на усиление санкций против России. Причем эти санкции куда мощнее, чем ныне действующие. То есть Путин, который, по логике "зрадофилов", ни в чем не виноват, потому что виноват Порошенко, рубит сук, на котором сидит? На дурачка хозяин Кремля точно не похож.

Четвертый недостаток. Если ознакомиться с мерами правового режима военного положения, которые выписаны в законе, то для их обеспечения необходима мощная синергия всех органов власти и понимания со стороны граждан. Украинцы за время независимости никогда не жили в таком режиме, поэтому будет недовольство, будут конфликты и недоразумения. То же касается органов власти, особенно на местах. Поэтому вряд ли военное положение - надолго, государство просто его не потянет. Но сам опыт, возможно, и будет полезен как государственным органам, так и гражданам. Особенно тем, которые не замечают ни войны на Донбассе, ни столкновений на Азове, так как их интересует исключительно шкурный вопрос. Как, к примеру, "евробляхеров", которые вчера открыли второй фронт на западе страны, пока россияне атаковали на востоке.